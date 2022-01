»Vergänglichkeit« - Die 170. Themenwoche geht los

Die letzten Gewinner

Alles ist vergänglich und nichts für die Ewigkeit. Doch Vergänglichkeit bedeutet auch Wandel und Veränderung. Es besteht ein besonderer Reiz darin, vergängliche Momente festzuhalten und sie für die Nachwelt zu konservieren. Genau diese Faszination des Verfalls ist daher ein beliebtes Thema in Kunst und Fotografie. Hier kann der Künstler mit seinen Bildern wahre Geschichten erzählen und Erinnerungen lebendig machen. Was verbinden Sie mit »Vergänglichkeit«? Ob verlassene Orte, antike Kunstwerke, welkende Pflanzen oder alternde Menschen — teilen Sie Ihre besten Bilder in unserer Themenwochen-Galerie . Dort können alle registrierten Nutzer bis zum kommenden Montag, den 31.01. Beiträge teilen, diskutieren und bewerten. Der Gewinner erhält wie immer ein Jahr lang MTN werbefrei oder eine App von Synium Software nach Wahl.Die Themenwoche wurde ursprünglich von MacTechNews-Lesern ins Leben gerufen und läuft nun schon seit vielen Jahren. Alle Mitglieder der Community können ihre eigenen Beiträge einbringen sowie Bilder anderer kommentieren, diskutieren und bewerten. Anhand der Sterne-Bewertungen küren wir am Ende ein Siegerbild. Die Redaktion wünscht allen Teilnehmern viel Spaß beim Suchen, Knipsen, Teilen und Diskutieren.Unsere 169. Themenwoche läutete die »Winterzeit« auf MTN ein. Dieses Mal brachte die verschneite New Yorker »Columbus Av« dem Nutzer becreart den Sieg ein. Ermittelt wurde der Gewinner wie immer durch die Sternbewertung über jedem Bild und die Anzahl der Aufrufe.Zuvor suchten wir nach den beliebtesten »Aussichtspunkten« unserer Leser. Der sagenhafte Ausblick auf die »Rheinschleife bei Boppard«, den man auf dem von RainerS eingereichten Bild sieht, spricht definitiv für diesen Ort und führte zu einem verdienten Sieg.In der Themenwoche »imposante Bauwerke« wurde das untenstehende Bild von TheHolyCamel unter den zahlreichen Beiträgen zum Siegerbild gekürt. »Dresden zur Blauen Stunde« zeigt die hell erleuchteten Gebäude der Stadt am Flussufer der Elbe.