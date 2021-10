Start der Themenwoche 168: »Aussichtspunkte«

Die letzten Gewinner

Gibt es nach einem langen Aufstieg eine schönere Belohnung, als den spektakulären Panoramablick, der sich dem Bergsteiger darbietet? Viele »Aussichtspunkte« erlauben uns bei idealen Wetterbedingungen eine besonders große Sichtweite. Bereits auf geringerer Höhe, beispielsweise an Flussufern oder mithilfe von Aussichtstürmen und Plattformen ergibt sich oft schon eine wundervolle Sicht auf das Umland. An diesen Orten kann man ausgezeichnet verweilen und durchatmen, während man in die Weite schaut oder den Sonnenuntergang genießt. Kennen Sie berühmte Aussichtspunkte oder gar spezielle Geheimtipps? Lassen Sie uns teilhaben und laden Sie Ihre Bilder in unserer Themenwochen-Galerie hoch. Dort können registrierte Nutzer bis zum kommenden Montag, den 11.10. Fotos teilen, diskutieren und bewerten. Der Sieger erhält wie immer ein Jahr lang MTN werbefrei oder eine App von Synium Software nach Wahl.Die Themenwoche wurde ursprünglich von MacTechNews-Lesern ins Leben gerufen und läuft nun schon seit vielen Jahren. Alle Mitglieder der Community können ihre eigenen Beiträge einbringen sowie Bilder anderer kommentieren, diskutieren und bewerten. Anhand der Sterne-Bewertungen küren wir am Ende ein Siegerbild. Die Redaktion wünscht allen Teilnehmern viel Spaß beim Suchen, Knipsen, Teilen und Diskutieren.Während der vorherigen Themenwoche konnten wir sehr viele »Imposante Bauwerke« bestaunen. Unter ihnen auch die wunderschöne Dresdener Altstadt am Elbufer, fotografiert von TheHolyCamel. »Dresden zur Blaue Stunde« wurde durch die Sternbewertung und Anzahl der Aufrufe zum Sieger gekürt.Ermittelt wurden die Sieger wie immer durch die Sternbewertung über jedem Bild und die Anzahl der Aufrufe.Eine kleine Änderung gab es in Themenwoche 166 zum Thema »selbst Gemachtes«: Wir führten eine neue, fairere Auswertung ein und erhielten dadurch zwei Gewinner. Zum einen das Bild »Apfelsaft« des Nutzers StraightEdge89und zum anderen »macMini's zu Hause« von Erbsenspecht.Sehr gespannt waren wir zuvor auf die »Lieblingsorte« unserer Nutzer. NitroxX, dessen Beitrag uns eine Idylle unter klarem Sternenhimmel präsentierte, gewann mit dem Bild »Sylvensteinsee« die Themenwoche.