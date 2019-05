»Wind und Wetter« - Start der 151. Themenwoche

Die letzten Gewinner

Fällt das Wetter mal nicht so sonnig aus wie gewünscht, kann man die Sache dennoch optimistisch sehen. Auch vermeintlich schlechtes Wetter kann sich bestens zum Fotografieren eignen und spannende Motive bieten. Entdecken Sie den Facettenreichtum der Natur und beobachten Sie, wie Sonnenstrahlen durch dichte Wolkendecken brechen und sich faszinierende Lichtspiele in Pfützen widerspiegeln. Nutzen Sie das Wetter mit seinen Farben und Kontrasten gezielt als Stilmittel und stellen Sie Ihre besten Ergebnisse in unserer Themenwochen-Gallerie vor. Alle registrierten Nutzer können dort bis Montag, den 03.06. Fotos hochladen, diskutieren und bewerten. Wie immer erhält der Sieger ein Jahr lang MTN werbefrei oder eine App von Synium Software nach Wahl.Die Themenwoche wurde ursprünglich von MacTechNews-Lesern ins Leben gerufen und läuft nun schon seit vielen Jahren. Alle Mitglieder der Community können ihre eigenen Beiträge einbringen sowie Bilder anderer kommentieren, diskutieren und bewerten. Anhand der Sterne-Bewertungen küren wir am Ende ein Siegerbild. Die Redaktion wünscht allen Teilnehmern viel Spaß beim Suchen, Knipsen, Teilen und Diskutieren.Zum Jubiläum der Themenwoche stellten wir das Thema »Vor … Jahren«. Der Nutzer Apfelstrudel konnte mit seinem Beitrag zum zweiten Mal infolge den Sieg für sich entscheiden. Zu verdanken hat er den Gewinn dem faszinierenden Sternenhimmel im Monument Valley, welcher auf seiner Aufnahme zu sehen ist. Ermittelt wurde der Sieger wie immer durch die Sternbewertung über jedem Bild und die Anzahl der Aufrufe.Bereits in der vorherigen Themenwoche gewann Apfelstrudel mit seinem Bild »New York City Lookup« zum Thema »Großstadt«. Die Darstellung der Häuserfassaden New Yorks vor klarem Himmel in Schwarzweiß wurden in der 149. Themenwoche zum besten Foto gewählt.In der 148. Themenwoche konnten wir zahlreiche »Kunstwerke« bestaunen. Das überzeugendste stammte von Uplift und zeigte ein im Abendlicht fotografiertes Kraftwerk.