Test Yamaha YH-L700A: Bluetooth Over-Ear Kopfhörer mit 3D-Sound – Wie AirPods Max, nur günstiger und vielseitiger

Marke Yamaha Bezeichnung YH-L700A Art Bluetooth Over-Ear Kopfhörer Empf. Preis (€) 549 Verfügbarkeit sofort

3D-Klang mit Head Tracking von jeder Tonquelle

Technologien wie aktive Geräuschunterdrückung (ANC = Active Noise Cancelling) haben den Musikspaß per Kopfhörer unterwegs in lauten Umgebungen deutlich verbessert. Weiterentwicklungen in der Treibertechnologie, sowie immer bessere Abstimmungen haben es außerdem ermöglicht, dass Kopfhörer geschlossener Bauweise, die weniger Schall rein oder raus lassen, nicht mehr so unangenehm klingen, als würde man mit dem Kopf in einem Karton stecken.Auch der Nutzungskomfort von In- und Over-Ears hat sich unter anderem dank Bluetooth immer weiter verbessert. Apple hat in dieser Hinsicht mit den Over-Ear Kopfhörern AirPods Max ein überzeugend gutes Gesamtpaket abgeliefert, wie der Rewind-Testbericht zeigte. Manche seiner besonderen Fähigkeiten verdank der Max aber nur dem Spezialchip H1 und der engen Verzahnung mit dem Apple-eigenen Öko-System. Doch ausgerechnet diese proprietäre Technik schränkt den Max auch ein. So funktioniert sein effektvoller 3D-Sound nur mit bestimmten Quellengeräten und nur mit speziell dafür abgemischter Musik. Genau das will der Yamaha YH-L700A ( Produktseite ) besser machen.Apples 3D-Sound – im englischen von Apple „Spatial Audio“ genannt – und Dynamic Head Tracking sowie Adaptive EQ der AirPods Max und Pro (und neuerdings auch der AirPods Gen. 3) funktionieren nur mit iDevices (iPhone 7 oder neuer) und nur mit iOS 14 oder neuer, nur mit dem Apple TV 4K (ab tvOS 15), nicht mit TV-Geräten. Kürzlich wurde auch macOS mit dem Monterey-Update für diese Features ertüchtigt. Zudem funktioniert der 3D-Sound derzeit nur mit manchen Streamingdiensten. Der Vorteil dieser Herangehensweise ist, dass die Musik bzw. der Filmton die nötigen Informationen für den räumlichen Klang bereits enthält und der Kopfhörer diese nur noch "entschlüsseln" muss. Ähnlich wie bei echten Mehrkanal-Surround-Formaten. Der Nachteil ist, wie gesagt, dass es NUR mit eben dafür vorbereiteten Daten funktioniert. Aber geschätzt 99% aller Musik und Filme sind dafür eben nicht vorbereitet.Yamaha ist in Sachen Raumklang und DSP-Technik äußerst erfahren. Die Japaner haben in den 80er-Jahren den ersten DSP-Vorverstärker überhaupt gebaut und bieten mit ihren Soundprojektoren Soundbars an, die anderen in Sachen Raumklang weit überlegen sind..Mit dem Bluetooth-Kopfhörer L700A bringt Yamaha die Erfahrung ins Spiel, um mit nur zwei Kanälen aus jedem beliebigen Stereosignal einen räumlichen Klang mitsamt Head Tracking zu generieren.