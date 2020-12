Test HiFi Rose RS201E Streaming-Amp mit gelungenem Bedienkonzept zu fairem Preis

Es tut sich was in der Welt der streaming-fähigen HiFi-Verstärker. Seit einigen Wochen spielen in meinen Räumen zwei außergewöhnliche und zukunftsweisende Kandidaten, die beide ähnlich viel kosten (knapp 2.000 Euro) und mehr oder weniger das Gleiche tun: Es sind kompakte, netzwerkfähige Vollverstärker mit umfassenden Streaming-Möglichkeiten. Aber wie heißt es so schön? Wenn zwei das Gleiche tun, ist es noch lange nicht dasselbe. Die beiden könnten unterschiedlicher kaum sein. Darum ist auch kein Doppeltest angebracht. Das wäre Äpfel mit Birnen vergleichen. Nichtsdestotrotz habe ich die beiden Kandidaten innerhalb ihrer Schnittmengen natürlich gegeneinander abgewogen.Der erste Kandidat, den ich Ihnen in hiermit ausführlich vorstellen möchte, hört auf den nüchternen Namen RS201E und stammt von einem Hersteller aus Südkorea, dessen Name hierzulande noch weitgehend unbekannt sein dürfte, aber irgendwie, nun ja, schön blumig klingt: HiFi Rose , oder einfach nur kurz Rose. Das Markenlogo stellt dementsprechend eine stilisierte Rosenblüte dar.Hinter dem Namen steht ein Unternehmen, das seine Wurzeln in der Herstellung von Industrierobotern und -Automaten hat. Ein Bereich, der scheinbar so gar nichts mit HiFi zu tun hat. Doch es sind genau diese Beziehungen in eine völlig andere Welt, die den Machern von HiFi Rose viel digitale Kompetenz bringen und Zugriff auf Hardware ermöglicht, an die andere HiFi-Hersteller wegen zu geringer Abnahmemengen nur schwer heran kommen. Gemeint ist vor allem das vergleichsweise riesige (22,35 cm oder 8,8 Zoll) Multitouch-Display des RS201E.Rose bezeichnet sich selbst als „HiFi Media Player Marke“ mit Fokus auf den „Lifestyle von Musikliebhabern“. Momentan bietet Rose neben dem RS201E noch einen technisch aufwendigeren und noch umfassender ausgestatteten Streaming-Vorverstärker im 43-cm-Format und zwei All-In-One Tischlautsprecher an. Der RS201E trifft hier aus meiner Sicht einen Sweet Spot. Mit einem Preis von derzeit 1.753,64 Euro (16% MwSt.), kompakten Abmessungen (278 x 202 x 76 mm) und einer unglaublichen Funktionsvielfalt ist er ein wahrer Tausendsassa, der einen großen Kundenkreis anspricht. Nicht nur Audiophile und Technik-Nerds.