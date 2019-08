Test 1More Bluetooth Speaker – Mächtig Bass aus kleinen Klangschalen in Mono oder Stereo

Kompakt

Marke 1More Bezeichnung Bluetooth Speaker Art Portable Bluetooth-Lautsprecher Empf. Preis (€) 79 (Stk.) / 129 (Paar) Verfügbarkeit sofort

Bisher hat sich das Xiaomi-Tochterunternehmen 1More vor allem mit gelungenen und preiswerten Bluetooth In-Ears einen Namen gemacht. Verschiedene Modelle haben sich im Rewind-Test bestens bewährt, wie zum Beispiel der 1More Triple Driver BT oder kürzlich die 1More True Wireless Earbuds . Erstmals bringt das Unternehmen jetzt auch akkubetriebene Bluetooth-Speaker auf den Markt.Der Name lautet schlicht und ergreifend: „Portable Bluetooth Speaker“. Während die meisten Lautsprecher dieses Typs in Brikettform oder als „Nackenrolle“ daherkommen, sieht das Produkt von 1More eher wie eine flache Schale mit etwa 14 cm Durchmesser aus. Die Bauweise hat durchaus ihre Vorteile. Durch die relativ flache Form passen die Speaker außerdem in jeden Rucksack und in jede Strandtasche.Unter der Abdeckung werkelt pro Lautsprecher ein langhubiger 85 mm Tief-/Mitteltöner plus ein Kalottenhochtöner, die von zwei Verstärkern mit zusammen 35 W Sinus Ausgangsleistung befeuert werden. Für die Frequenzaufteilung kommt eine aktive, digitale Frequenzweiche zum Einsatz. Der Frequenzumfang soll 70 - 20.000 Hz betragen, wobei der Hochtöner ab 5.000 Hz übernimmt.Durch die Abstrahlung nach oben soll ein möglichst gutes Rundum-Abstrahlverhalten erzielt werden. Legt man den BT Speaker beispielsweise auf den Gartentisch, bekommen alle Mitglieder der Tischrunde ungefähr den gleichen Direktschall ab. Herkömmliche Speaker strahlen vor allem die Mitten und Höhen meist nur ein eine Richtung ab. Außerdem arbeiten Lautsprecher dieser Größe und Preisklasse oft nur mit einem Breitbandtreiber, der für alle Frequenzen zuständig ist. Die Aufteilung auf zwei Frequenzwege ist üblicherweise teureren Geräten vorbehalten. Gerade bei omnidirektional abstrahlenden Speakern ist ein separater Tweeter für die hohen Töne sehr wünschenswert, um mulmigen Klang und stumpfe Höhen zu vermeiden. Interessant ist auch, dass der 1More mit einem vollständig geschlossenen Gehäuse ohne Bassreflexöffnungen arbeitet.Am Gehäuse ist eine Handschlaufe befestigt. Die ist nicht nur zum Tragen praktisch, sondern ermöglicht es auch, den (oder die) Speaker aufzuhängen. Sei es am Sonnenschirm, einem Ast oder an der Hauswand. Gegen leichten Regen, Spritzwasser oder Bierfontänen sind die Gehäuse nach IPX4 geschützt.