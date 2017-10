TechTicker: Sennheiser On- und In-Ears, Hardcases von Zagg und UAG, Polaroid Pop, Transcend SSD und mehr

SENNHEISER HD 660 S OVER-EAR UND IE 800 S IN-EAR

+ + + + + + + + + +

URBAN ARMOR GEAR HARD-CASES FÜR IPHONE X & 8/PLUS

+ + + + + + + + + +

ZAGG RUGGED MESSENGER FÜR IPAD PRO 10.5

+ + + + + + + + + +

TRANSCEND STOREJET 600 – EXTERNE SSD FÜR MAC

+ + + + + + + + + +

POLAROID SOFORTBILDKAMERA POP

+ + + + + + + + + +

UNITI-PLAYER VON NAIM AB SOFORT ROON READY

Mit dem HD 660 S präsentiert Sennheiser eine Weiterentwicklung seines populären Over-Ear Kopfhörers HD 650 ( Amazon ). Der in offener Bauweise ausgelegte HD 660 S ( Produktseite ) wurde in vielen Punkten verfeinert. So bietet er eine verbesserte Membran und mit 150 Ohm eine nur halb so hohe Impedanz wie sein Vorgänger, was ihn in der Ansteuerung unkritischer machen soll. Der 500-Euro-Kopfhörer ist ab Mitte Oktober erhältlich.Ebenfalls neu ist der IE 800 S ( Produktseite ), eine verbesserte Version des Sennheiser In-Ear Spitzenmodells IE 800. Mehr Feinschliff im Klang und ein überarbeitetes Design sollen den High-End-Ohrstöpseln in neue Klang- und Komfort-Sphären heben. Für rund 1.000 Euro ist der IE 800 S ab sofort erhältlich.Das iPhone gefällt durch seine schlanke Eleganz, aber wenn's im Outdoor- und Abenteuer-Einsatz hart-auf-hart kommt, braucht es Schutz. Urban Armor Gear , kurz UAG, bietet für das iPhone 8 und rechtzeitig zum Marktstart des iPhone X passende Rugged-Cases in verschiedenen Ausführungen und Farben an.Die neuen UAG Cases sind zu Preisen zwischen ca. 30 und 55 Euro für die meisten iPhones auch via Amazon erhältlich.Der Zubehörhersteller ZAGG hat die Bluetooth-Tastatur Rugged Messenger für das neue iPad Pro 10.5 vorgestellt. Das widerstandsfähige Bluetooth-Keyboard mit abnehmbarer Hülle ist von vier Schutzlagen umgeben, die das iPad sogar bei einer Fallhöhe von bis zu zwei Metern vor Kratzern oder Displaybrüchen schützen soll. Die Tasten bieten bei Bedarf eine zuschaltbare Hintergrundbeleuchtung. Der eingebaute Akku soll voll aufgeladen bis zu 2 Jahre durchhalten. Außerdem ist die Rugged Messenger Multi-Device-fähig. Sie lässt sich mit zwei Geräten koppeln, zwischen denen per Tastendruck umgeschaltet werden kann. Die ZAGG Rugged Messenger ist ab sofort für rund 100 Euro erhältlich ( Amazon ).Wer schnelle, kompakte und robuste Massenspeicher für unterwegs braucht, sollte besser zu SSDs anstatt zu Mobilfestplatten greifen. Die Kosten zwar mehr und haben in der Regel weniger Speicherplatz, bieten aber vor allem mehr Stoßsicherheit und sparen Zeit bei der Übertragung größerer Datenmengen. Transcend erweitert jetzt seine StoreJet für Mac Serie um die StoreJet 600. Die mSATA SSD in schlankem Gehäuse hat einen USB 3.1 Gen 2 Anschluss und überträgt pro Sekunde bis zu 470 MB. Im Lieferumfang ist ein USB Typ-C zu Typ-C Kabel und ein USB Typ-C zu Typ-A Kabel enthalten. Die Kapazität liegt bei 240 GB, der Preis (UVP) bei 169 Euro."Klick" – "Summ" – fertig ist das gerahmte Foto im Format 8x10. Rechtzeitig vor dem Weihnachtsgeschäft hat Polaroid die Verfügbarkeit seiner neuen Sofortbildkamera Pop bekanntgegeben. Für rund 250 Euro ( Amazon ) erhält man einen 20MP Fotoapparat mit 4" Touch-Display, die zudem Full-HD Video aufnehmen kann und WLAN an Bord hat. Die Fotos werden im Inneren der Kamera auf ZINK Fotopapier erstellt (tintenloses Druckverfahren). Die Kamera ist also recht preisgünstig, aber beim Fotopapier ( Amazon ) langt Polaroid hin: Eine 10er-Packung kostet 9,99 Euro, eine 40er-Packung 39,99 Euro (UVPs). – Eine merkwürdige Preisgestaltung. Kauft man vier 10er-Packungen, sind die 3 Cent günstiger als die 40er-Packung. So oder so landet man bei rund einem Euro pro Foto. – Inklusive misslungener Aufnahmen. Aber das gehört beim Sofortbildspaß dazu. Im Kaufpreis der Kamera scheint übrigens kein Papier enthalten zu sein.Die All-in-one Streaming-Player der Uniti-Serie von Naim sind ab sofort mit der nicht ganz billigen, aber hochgelobten Musikplayer-Software Roon kompatibel. Roon Ready ergänzt die Liste der Uniti Streaming-Features, zu denen auch Spotify Connect und TIDAL gehören. Ein entsprechendes Firmware-Update, das die Uniti-Player zu Ausgabegeräten für Roon macht, hat Naim bereits zur Verfügung gestellt.