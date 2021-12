TechTicker: Mikrofon für 3D-Recording, kompakter Thunderbolt 4 Hub, Novus Attenzia Bürolampe, Lautsprecher von Neben Akustik und mehr

VOYAGE AUDIO SPATIAL MIC: 3D-AUFNAHMEN LEICHT GEMACHT

+ + + + + + + + + +

QOBUZ DUO: NEUER PARTNER-ACCOUNT FÜR DIE BELIEBTE STREAMINGPLATTFORM VERFÜGBAR

+ + + + + + + + + +

NOVUS ATTENZIA SPACE ACTIVE HCL BT – LED STANDLEUCHTE

+ + + + + + + + + +

NEU: LAUTSPRECHER VON NEBEN AKUSTIK BEI HIFI-PILOT

+ + + + + + + + + +

ALUMINUM USB-C CLAMP HUB VON SATECHI JETZT IN DEUTSCHLAND ERHÄLTLICH

+ + + + + + + + + +

SONNET STELLT HANDLICHEN ECHO 5 THUNDERBOLT 4 HUB VOR

3D-Audioaufnahmen, also solche, die ein besonders räumliches, "immersives" Klangerlebnis über zweikanalige Wiedergabesysteme wie Kopfhörer ermöglichen, sind nicht erst seit Apples Einführung einer solchen Technik mit den AirPods in aller Munde. Soll die Wiedergabe nicht nachträglich durch künstliche Raumklangsimulationen erzeugt werden (wie beispielsweise mit dem Yamaha YH-L700A Bluetooth-Kopfhörer), sondern die Rauminformationen schon in der Aufnahme stecken, sind spezielle und nicht ganz unkomplizierte Aufnahmeverfahren nötig.Mit dem neuen Spatial Mic verspricht der Hersteller Voyage Audio , solche 3D-Aufnahmen auf besonders einfache Weise erzeugen zu können. Es handelt sich dabei um ein Ambisonics-VR-Mikrofon zweiter Ordnung mit acht sternförmig ausgerichteten Mikrofonkapseln in Studioqualität für räumliche Aufnahmen in jeder Umgebung. Das Spatial Mic hat digitale Ausgänge im USB-C und ADAT-Format, über die Audio-Workstations direkt mit mehrkanaligen Audiodaten versorgt werden können. Die A/D-Wandlung findet direkt im Mikrofon statt. Über die Schnittstellen kann das Mikro auch mit Energie versorgt werden und auf diese Weise sogar mit einer handelsüblichen Powerbank gespeist werden. Der USB-C-Ausgang liefert Signale mit bis zu 96 kHz Sampling-Rate bei 24 Bit. USB-C und ADAT können gleichzeitig genutzt werden.Über ein Mic Converter Plug-in für DAWs wie Avid Pro Tools Ultimate, Reaper oder Nuendo werden die acht Einzelkanäle wahlweise in Stereo oder in ein Ambisonics-Format erster beziehungsweise zweiter Ordnung konvertiert. Die Software erlaubt u. a. die Steuerung der Richtungsinformation vom Rechner aus und auch eine nachträgliche Bearbeitung der Richtungsinformationen.Das Voyage Audio Spatial Mic ist ab sofort zum UVP von 1.032 Euro im Fachhandel erhältlich.Der französische Musikstreaming-Anbieter Qobuz bietet ab sofort eine neue Abo-Option namens Duo an. Für 17,50 Euro im Monat (jährliche Abrechnung, also 210 Euro p.a.) können damit zwei Personen im selben Haushalt unterschiedliche Musik über Qobuz streamen.Duo funktioniert wie zwei Accounts, aber mit nur einer Abrechnung. Jeder kann seine eigenen Playlists und Favoriten verwalten. Das Streamen kann gemeinsam oder getrennt, zur selben Zeit, auf mehreren Geräten erfolgen. Und wie bei Qobuz üblich immer in höchst möglicher Auflösung (mindestes verlustfreie CD-Qualität, bis max. 24 Bit / 192 kHz). Damit können bis zu 60 Euro im Jahr gegenüber zwei getrennten Abos gespart werden.Gutes Licht am Arbeitsplatz ist unerlässlich, um Leistungsfähigkeit und Konzentration aufrecht zu erhalten. Neben Schreibtischlampen für eine lokale Illumination des Arbeitsplatzes haben sich in den letzten Jahren Standleuchten mit sowohl direkter als auch indirekter Beleuchtung immer mehr durchgesetzt. Diese sorgen für ein ausgewogeneres, schattenärmeres Licht über eine größere Fläche.Die Novus Dahle GmbH hat mit der Attenzia space eine LED-Lampenserie für Büroumgebungen mit hohem technischen und qualitativen Anspruch im Programm. Die Lampen gehören definitiv nicht zu den billigsten und sie richten sich auch eher an projektorientierte Kunden denn an Einzelnutzer, aber kaufen kann sie natürlich jeder der mag.Die Attenzia space-Serie gibt es seit 2018 und besteht derzeit aus vier Modellvarianten, die sich ein wenig in ihrer Funktion und maximalen Lichtausbeute unterscheiden. Zu den Besonderheiten gehört, dass das Leuchtfeld aus drei individuell schwenkbaren Paneelen zusammengesetzt ist, über die der direkte und indirekte Lichtanteil ausgerichtet werden kann. Die meisten anderen Stehlampen dieser Art bieten keine derartige Möglichkeit den Abstrahlwinkel zu justieren. Das folgende Video klärt über die Besonderheiten der unterschiedlichen Modelle auf:Brandneu und ab sofort bestellbar ist die NOVUS Attenzia space active HCL BT , wobei das Neue sich in den beiden letzten Buchstaben verbirgt. Die HCL (das steht für "Human Centric Lighting") ist, wie im Video erklärt, mit "biodynamischer" Lichtsteuerung ausgestattet. Die neue BT-Version fügt nun Bluetooth und eine App-Steuerung hinzu. Über die Lumobi-App können Parameter wie Helligkeit, Lichtverteilung und Farbtemperatur gesteuert werden, oder auch individuelle Schaltzeiten programmiert werden.Erhältlich sind die Lampen der Attenzia space-Serie im Fachhandel oder Online z. B. bei Otto Office in den Farben Weiß, Schwarz und Silber zu (Markt-) Preisen ab etwa 1.200 Euro brutto. Das Topmodell liegt bei über 2.000 Euro.Wer heutzutage ein neues Produkt auf den Markt bringen will, beginnt normalerweise erst mal mit einer Webseite. Oft sind die Produktpräsentationen mit strahlend schönen Renderings lange vor dem eigentlichen Produkt fertig, da die Entwicklung sowieso meist mit 3D-Modellen am Computer beginnt.Der Lautsprecherhersteller NEBEN Akustik (Gründer Alexander Neben, daher der Name) geht den althergebrachten Weg. Seine Lautsprecherkreation ist fertig, eine Webseite leider noch nicht. Immerhin hat Neben mit der HifiPilot GmbH in Eisingen bereits einen Vertriebspartner und es existieren natürlich auch schon (gerenderte und reale) Bilder des Produkts.Das Besondere an dem würfelförmigen Zwei-Wege-Lautsprecher mit Holz-Standfuß und dem Namen WOOD & STYLE 100: Er kommt ohne herkömmliche Frequenzweiche aus. Die Idee dahinter ist nicht neu. Hersteller wie Totem Acoustic gehen ähnliche Wege. Eine Frequenzweiche dient normalerweise dazu, die unterschiedlich großen Treiber in Mehr-Wege-Lautsprechern nur die Frequenzen wiedergeben zu lassen, für die sie auch geeignet sind. Kleine Kalottenhochtöner würden beispielsweise durch die Wiedergabe des Tieftonanteils zerstört werden. Leider wirken die für eine Frequenzweiche nötigen Bauteile immer auch auf den Klang ein, indem sie z. B. Phasendrehungen produzieren.Im Mittelpunkt der WOOD & STYLE 100 stehen die speziell bedampften Tiefmitteltöner. Diese arbeiten nach dem "Low-Resistance"-Prinzip, welches darin besteht, den Signalweg im Übernahme-Frequenzbereich (hier etwa 2.000 Hz) frei von jeglichen Bauteilen zu halten. Das menschliche Gehör ist im Mitteltonbereich bis ca. 2.000 Hz hinauf äußerst sensibel. Der Hersteller erreicht dies, indem die Tiefmitteltöner zu den höheren Frequenzen hin durch eine spezielle Bedampfung mechanisch im Pegel abgesenkt werden. Die Tiefmitteltöner hängen somit quasi direkt an der Endstufe und können – wie bei Aktivlautsprechern – optimal und ohne zusätzliche Leistungsverluste durch die Weiche vom Amp kontrolliert werden. Im Resultat verspricht Alexander Neben für seine Kreattionen einen unvergleichbar direkten, ehrlichen und reinen Klang. Auch die Bühnenabbildung soll von dieser Freiheit profitieren und durch Tiefe und Struktur bestechen.Außerdem Teil des Konzepts: Nachhaltigkeit und konsequentes Made in Germany. Gefertigt werden die kubischen Speaker in Siegen, Westfalen. Nicht nur das Gehäuse, sondern auch die einzelnen Bauteile für Chassis und die unverzichtbaren Restteile der Frequenzweiche stammen von deutschen Herstellern.Der UVP für ein Paar WOOD & STYLE 100 liegt bei 3.200 Euro.Mit dem Aluminum USB-C Clamp Hub von Satechi lassen sich die Anschlüsse des neuen iMacs erweitern. Durch sein minimalistisches Design aus Aluminium passt der Satechi Clamp Hub gut zur Optik des iMacs.Der Hub wurde speziell für die 2021 erschienenen iMac-Modelle (24 Zoll) entwickelt und erweitert diese um einen einen USB-C-Datenanschluss, drei USB-A-Datenanschlüsse und einen microSD- sowie SD-Kartenleser. Der Clamp Hub kann über ein integriertes USB-C-Kabel an der Rückseite des iMac angeschlossen werden. Mittels des verstellbaren Drehknopfes wird er an der Unterseite sicher befestigt, zusätzliche Werkzeuge sind nicht erforderlich.Der praktische Hub ist ab sofort für rund 80 Euro zum Beispiel bei Amazon erhältlich.Die Thunderbolt-Familie Echo von Sonnet hat Nachwuchs bekommen: Der Echo 5 Hub ist quasi der kleine Bruder des hier getesteten Echo 11 . Er bietet vier Thunderbolt 4 Ports sowie einen USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Typ A Ladeanschluss mit bis zu 85 Watt Ladeleistung. Was gegenüber dem Echo 11 fehlt, ist der SD-Cardslot, der Kopfhörer/Mikrofonanschluss und der LAN-Port. Die maximale Ladeleistung des Echo 5 liegt mit 85W nur wenig unter der des Echo 11 (90W).Der handliche Allrounder eignet sich für Computer mit Thunderbolt 3 oder 4, M1 Max, M1 Pro und M1 Macs sowie für Modelle des iPad Pro mit Thunderbolt-Anschluss. Je nach Computer- oder iPad Pro-Modell unterstützt der Echo Hub den Anschluss von einem 4K-, 5K-, 6K- oder 8K-Monitor. Alternativ können auch zwei Displays angebunden werden: Dies können jeweils zwei Monitore mit 4K oder 5K sein oder eine Kombination aus einem bis zu 6K- und einem 6K-Display.Der Echo 5 erlaubt den Anschluss von drei busbetriebenen Thunderbolt-Endgeräten anstatt einer Anbindung von mehreren separat betriebenen Geräten in einer Daisy Chain. Insgesamt unterstützen die Thunderbolt-Anschlüsse des Hubs bis zu fünf Thunderbolt-Peripheriegeräte. Der 10Gbps USB Typ A Ladeanschluss des Echo Hubs unterstützt die meisten USB-Peripheriegeräte mit voller Geschwindigkeit, darunter auch schnelle USB NVMe SSDs. Der USB-Typ-A-Anschluss des Echo 5 liefert eine Leistung von bis zu 7,5 Watt.Auch am iPad Pro mit Thunderbolt-Anschluss können über den Echo 5 mehrere Geräte gleichzeitig angeschlossen werden bzw. parallel mit voller Leistung geladen werden. Auch ein Monitor bis 6K kann angeschlossen werden, um die Inhalte des iPad-Display darauf zu spiegeln.Der Echo 5 Thunderbolt 4 Hub (Artikelnummer ECHO-HB5-T4) ist ab sofort bei Sonnet und ausgewählten Vertriebspartnern zum UVP von 271 Euro erhältlich. Bei Amazon ist das gerät derzeit noch nicht gelistet.