TechTicker: Canon Superzoom, Sony Weitwinkel und ein Fast Wireless Charger aus Kuhhaut

CANON POWERSHOT SX70 HS MIT 65-FACH ZOOMOBJEKTIV

21-1.365mm

SONY G MASTER FE 24 MM F1.4 GM WEITWINKEL-OBJEKTIV

PACK & SMOOCH TAURUS: QI-LADESTATION IN LEDER GEHÜLLT

Große Enthüllungen wird es zur bevorstehenden photokina vermutlich nicht mehr geben. Die Hersteller haben schon vorab alles wichtige enthüllt, was auf der Messe zu sehen sein wird. Canon bringt neben der EOS R (siehe hier) noch eine Ultra-Zoom-Kamera mit besonders großer Zoomreichweite mit nach Köln.Die Bridge-Kamera hat ein Objektiv mit 65-fach optischem Zoom (KB entsprechend). Die Canon PowerShot SX70 HS ist eine All-in-One-Kamera im DSLR-Stil. Sie verfügt über ein 7,5 Zentimeter großes dreh- und schwenkbares LC-Display, einen 20,3 Megapixel-Sensor und ermöglicht den Dreh von Videos in 4K-Ultra-High-Definition. Als flexible und handliche Bridge-Kamera empfiehlt sie sich für Nutzer, die möglichst viele Aufnahmearten ohne Objektivwechsel abdecken möchten. Sie SX70 HS ist ab November für 549 Euro zu haben.Normalerweise betreiben die Kamerahersteller nur selten einen solchen Aufwand und laden größere Pressegruppen höchstens bei wichtigen Kameraneuheiten zu längeren Flugreisen ein. Aber in diesem Fall hat es sich Sony zumindest in den USA nicht nehmen lassen, und eine Ladung Pressevertreter für ein neues Objektiv nach San Francisco verfrachtet.Das G MASTER FE 24 MM F1.4 GM WEITWINKEL-OBJEKTIV (UVP 1.600 Euro) zeichnet sich durch vergleichsweise geringe Abmessungen und niedriges Gewicht für eine Festbrennweite dieser Klasse aus. Die am San-Francisco-Tripp beteiligten Journalisten zeigten sich praktisch einmütig sehr begeistert von der Leistung der Linse. Und das bestimmt nicht nur, um Sony für den Ausflugstrip zu danken.Pack & Smooch aus Hamburg hat sich mit seinen handschmeichlerischen Lederhüllen für iPhone & Co. einen Namen gemacht. Mit dem Taurus bringen die Hanseaten jetzt eine Wireles-Ladestation nach Qi-Standard im ledernen Gentleman-Look.Taurus lädt alle Handys, die Fast-Charging unterstützen mit 10 Watt bzw. 7,5 Watt, sofern sie über einen Quick-Charger 3.0 angeschlossen sind (nicht im Lieferumfang enthalten). Wer ein Qi-fähiges Handy ohne Fast-Charging besitzt oder es nicht so eilig mit der Stromversorgung hat, lädt sein Handy langsamer mit USB. Zum Laden muss das Handy korrekt platziert werden: Grün zeigt an, dass es richtig liegt und der Ladevorgang läuft. Ein blaues Dauerlicht bedeutet Stand-by-Modus, blaues Blinken informiert darüber, dass etwas auf der Ladestation liegt, aber nicht geladen wird – beispielsweise, wenn eine zu dicke Hülle verwendet wird. Variable Lademöglichkeiten bietet das beiliegende USB-Ladekabel.Der Wireless Charger Taurus ist derzeit für den Einsatz in Deutschland, Österreich und der Schweiz zertifiziert. Er ist zum UVP von 59,90 Euro im Online Shop von Pack & Smooch oder via Amazon erhältlich. Ein USB-Ladekabel ist im Lieferumfang enthalten. Weitere Länder folgen.