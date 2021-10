TechTicker: Canon Dual Fisheye Objektiv, ZAGG 4-in-1 Ladematte, Nubert Soundbar nuBoxx AS-425 max und mehr

CANON 3D VR SYSTEM UND RF 5.2MM F2.8 L DUAL FISHEYE

MOPHIE 4-IN-1-LADEMATTE FÜR QI-KOMPATIBLE DEVICES

NUBERT SOUNDBAR NUBOXX AS-425 MAX

M&K SOUND M90 ON-WALL FLAGGSCHIFF-LAUTSPRECHER

LMP USB-C-POWER-ADAPTER / LADEGERÄT MIT 96 W

Stereoskopische Virtual-Reality-Darstellungen (VR) bieten in vielen Bereichen wie Reise, Sport, Live-Events und Dokumentationen ein immersives Erlebnis. Die Aufzeichnung und Erstellung von VR-Inhalten ist aber bislang recht aufwendig und kompliziert. Canon will dies jetzt mit einem neuen 3D VR System und einem sehr innovativen Objektiv deutlich vereinfachen.Das RF 5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE ist das erste VR-Wechselobjektiv von Canon und dient zur Aufnahme von 180° VR-Videos und -Fotos mit der EOS R5 zu vereinfachen. Neben dem kuriosen Objektiv gehört zum Canon EOS VR-SYSTEM mit EOS VR Utility auch eine neu entwickelte VR-Software bzw. das EOS VR-Plug-in für Adobe Premiere Pro. Damit lässt sich die 180° VR Postproduktion von der Eingabe bis zur Ausgabe optimieren.Die beiden Fisheye-Objektive des RF 5.2 mm F2.8 L DUAL FISHEYE liefern ein Sichtfeld von satten 190 Grad und bilden die Grundlage für die stereoskopische VR-Erfassung, ohne aufwendige Objektivausrichtung. Das Objektiv ermöglicht die Projektion von zwei Bildern auf den einzelnen Sensor einer Kamera und soll so für eine perfekte Bildausrichtung und Synchronisation direkt aus der Kamera heraus sorgen. Die bisher üblichen und aufwendigen Zwei-Kamera-Systeme werden damit überflüssig.Beide Bilder haben identische Merkmale haben, wodurch subtile Abweichungen wie Bildqualität und Belichtung, die bei Zwei-Sensor-Systemen auftreten können, vermieden werden. Darüber hinaus sorgen die beiden elektromagnetisch betriebenen Blenden (EMD) für gleichmäßige Belichtung auf dem Sensor. Nachträglichen Anpassungen der linken und rechten Bilder sollen somit entfallen. Das erstaunlich kleine L-Serie-Objektiv verfügt über ein optisches Faltdesign und die Linsengruppen haben einen Abstand von 60 mm für eine natürlich wirkende Erfassung. Auch eine Halterung für Gelatinefilter ist vorhanden. Fokussiert wird manuell.Die neue Canon EOS VR Utility Anwendung und das EOS VR Plug-in für Adobe Premiere Pro übernehmen die Bildkonvertierung der kreisrunden Fisheye-Bilder in das besser erkennbare, gleichwinklige 180° VR-Format. Damit können Videos und Standbilder bearbeitet und in verschiedenen Auflösungen und (professionellen) Codecs bis zu einer Video-Auflösung von 8K für die Nachbearbeitung und/oder die endgültige Wiedergabe auf geeigneten VR-Headsets exportiert werden. Das aktualisierte EOS Utility und die Camera Connect App von Canon ermöglichen zudem eine einfache Fernsteuerung und eine Livebildansicht während der Aufnahme.Das RF 5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE wird voraussichtlich ab Dezember 2021 zu einem UVP von 2199 Euro verfügbar sein.mophie hat eine neue kabellose Ladematte vorgestellt, mit der gleichzeitig bis zu vier Qi-fähige Geräte aufgladen werden können. Zusätzlich ist ein Halter für Apple Watch, bzw den Watch-Lader im Lieferumfang enthalten, der über eine separate USB-A-Ladebuchse an der Matte angeschlossen werden kann. So können insgesamt bis zu fünf Geräte gleichzeitig über nur eine Wandsteckdose aufgeladen werden.Einen Praxistest der mophie 4-in-1-Ladematte folgt demnächst in Rewind. Der UVP beträgt 160 Euro. Erhältlich ab sofort auf ZAGG.com und im Fachhandel. Auf Amazon wird die Matte in Kürze gelistet sein.In dieser Woche hat Nubert die Soundbar nuBoxx AS-425 max angekündigt. Die Neuheit ordnet sich als vierte sogenannte Soundplate von Nubert zwischen der nuBox AS-225 und der großen nuPro AS-3500 ein. Optisch orientiert sich die neue Soundbar an den bisherigen Modellen der nuBoxx-Serie. Technisch soll soll sie hingegen der darüber positionierten nuPro-Reihe näher sein.Die nuBoxx AS-425 max ist ab sofort für 668 Euro bestellbar und soll ab 02. November 2021 ausgeliefert werden. Vorbesteller erhalten bis dahin eine Gratis-Garantieverlängerung auf fünf Jahre.Der neue Lautsprecher M90 vom Studio/Kino-Experten und Subwoofer-Erfinder M&K Sound ist nicht explizit als Soundbar gedacht, auch wenn er so aussieht. Vielmehr handelt es sich um einen universell als Haupt-, Surround-, oder Center-Lautsprecher einsetzbaren Schallwandler mit symmetrischem Aufbau für ein gleichmäßiges Abstrahlverhalten. Der M90 kann auch vertikal betrieben werden.Der M90 ist speziell für die Wandmontage (on-wall) konstruiert und dementsprechend relativ flach. Das Klangverhalten ist darauf natürlich abgestimmt. Verbaut sind – neben dem zentralen Seidenkalotten-Neodym-Hochtöner – vier Glasfaser-Tiefmitteltöner mit vier Zoll (rund 10 cm) Durchmesser, die im Vergleich zu den kleineren Brüdern M70 und M50 noch besser die unteren Bassfrequenzen abdecken sollen.Der neue M&K-M90 Wandlautsprecher ( Herstellerseite ) ist ab sofort in Schwarz oder Weiß zum UVP von 950 Euro im Fachhandel erhältlich. Interessierte Kunden können beim deutschen M&K-Vertrieb Audio Reference den nächstgelegenen Fachhändler in Erfahrung bringen.Der Schweizer Apple-Zubehöranbieter LMP hat einen neuen USB-C-Power-Adapter in sein Sortiment aufgenommen. Das 96 Watt starke Netzteil arbeitet nach dem Power Delivery 3.0 Ladestandard. Zum Lieferumfang gehören zwei Kabel mit je 1,5 Meter Länge: Das USB-C-Ladekabel ist fest installiert, das Netzkabel mit zweipoligem EU-Stecker ("Rasiererstecker") lässt sich bei Bedarf gegen ein anderes tauschen. Die Technik bietet alle gängigen Sicherheitsmaßnahmen gegen Überstrom, Überspannung, Kurzschluss und Übertemperatur. Das 80 x 80 x 30 mm große Gerät wiegt 315 g.Neben dem USB-C-Power-Adapter 96W für MacBook Pro bietet LMP auch USB-C-Netzteile mit 18, 20, 30, 61, 87 Watt an. Außerdem haben die Schweizer Komplettlösungen für das zeitgleiche Laden von MacBook Pro und iPhone im Angebot, die mit je einem Anschluss mit 87 und 12 Watt bzw. 61 und 12 Watt ausgestattet sind. 