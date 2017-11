TechTicker: Ausgewählte Produktneuheiten in der Kurzvorstellung – Kameras, Objektive, Monitore und mehr

SONY A7R MARK III UND NEUE OBJEKTIVE

PANASONIC G9: DIE FOTOZENTRISCHE VERSION DER GH5

verbesserter AF für die Motivverfolgung (kontinuierlicher AF oder AF-C)

9B/s mit mechanischem Verschluss und AF-C

20B/s mit elektronischem Verschuss und AF-C

60B/s mit elektronischem Verschluss und single AF

Zwei UHS-II SD-Card Slots

225 AF-Felder

4K & 6K Ready – 4K 60p Video, 4K/ 6K-PHOTO mit 60 B/s bzw. 30 B/s

Post Focus & Focus Stacking

…und vieles, vieles mehr

OLYMPUS: ZWEI NEUE LICHTSTARKE FESTBRENNWEITEN

ANKER RABATTAKTION AUF AUSGEWÄHLTE PRODUKTE

SAMSUNG: 49 ZOLL CURVED GAMING MONITOR

Auch wenn es inzwischen schon zwei Wochen her ist, möchte ich Ihnen die neue spiegellose Vollformat A7R Mark III von Sony nicht vorenthalten. Die A7R III erbt einige der Top-Features des über 5.000 Euro teuren Spitzenmodells A9. Dazu gehört beispielsweise eine deutliche Verbesserung des AF-Moduls mit 399 Phasen-AF-Punkten zur Motivverfolgung. Das Eye-Tracking soll damit doppelt so effektiv wie zuvor sein. Die Auflösung des Sensors beträgt satte 42,4 MP, womit die Kamera in direkter Konkurrenz zur neulich vorgestellten Nikon D850 steht – nur eben als spiegellose Kamera. Auch derspricht für einen Angriff auf Nikons neue DSLR. Sämtliche Besonderheiten der A7R III hier aufzuzählen, würde den Rahmen des TechTicker sprengen. Alle Daten der Sony A7R III finden sie hier und das Netz ist natürlich voll von Hands-On-Videos, Tests und mehr. Auf jeden Fall gehört die A7R III zu einer der wichtigsten Kameras des Jahres.Erwähnt seien außerdem noch die neuen Sony Objektive FE 24 bis 105 Millimeter F4 G OSS und das für Sommer 2018 angekündigte FE 400 Millimeter F2.8 G Master OSS Super-Teleobjektiv.Am vergangenen Mittwoch enthüllte Panasonic eine neue Micro Four Thirds Kamera für Profis und Enthusiasten. Die Lumix G9 wendet sich dabei im Gegensatz zu ihren Bruder aus eigenem Hause, der GH5, speziell an Fotografen. Die GH5 ist ja eher unter Filmemachern populär geworden, obwohl auch sie für Foto-Fans einiges drauf hat.Die Lumix G9 bietet einen 20MP Sensor ohne Tiefpassfilter und mit Bildstabilisierung, der max. sagenhafte 6,5 Blendenstufen kompensieren soll. Und zwar auchDual-IS durch Kombination mit Objektiven, die zusätzlich über einen OIS verfügen. Zur Ausstattung gehört außerdem ein riesiger OLED-Sucher mit 0,83-facher Vergrößerung und 120 fps Bildwiederholrate und sehr hoher Auflösung von 3,68 Millionen Bildpunkten. Eine spezielle Funktion erlaubt es, die Suchergröße in zwei Stufen zu verringern, was z.B. für Brillenträger zur besseren Randerkennbarkeit nützlich sein kann. Weitere Features:Die Lumix GH9 gehört neben der oben genannten Sony A7R III zweifellos zu den wichtigsten Kameras dieses Jahres. Voraussichtlich ab Januar – also leider nicht mehr rechtzeitig zur Bescherung – soll die G9 zu einem UVP von knapp 1.700 Euro (Body) oder 2.300 Euro im Bundle mit dem Leica DG Vario-Elmarit 12-60 mm F2.8-4 ASPH. Power O.I.S. verfügbar sein. Wer jetzt vorbestellt bekommt noch einen netten Rabatt in Form des Batteriegriffs im Wert von 349€ als Zugabe. (Siehe Cyberport Für ausführliche Details zur G9 empfehle ich das folgende (englischsprachige) Video:Nicht minder spannend ist die Vorstellung des Objektivs Panasonic Leica DG Elmarit 200mm F2.8 Power O.I.S. Umgerechnet 400mm Brennweite bei Lichtstärke 2,8 und dem Bruchteil des Gewichts (1,3kg) und geringeren Abmessungen entsprechender Vollformat-Objektive. Der Kaufpreis ist mit rund 3.000 Euro zwar ein ordentlicher Batzen, aber auch hier werden für VF-Konkurrenten erheblich höhere Summen gefordert. Außerdem ist in dem Preis ein 1,4x Telekonverter enthalten, mit dem man die Brennweite auf umgerechnet 560mm (bei f/4) erweitern kann. Mit dem optionalen 2x-Konverter sind sogar 800mm Brennweite (KB) drin. Ein optischer Bildstabilisator ist natürlich auch verbaut und selbstverständlich ist das Objektiv wetterfest konstruiert.Mit dem M.Zuiko Digital ED 17 mm 1:1.2 PRO und dem M.Zuiko Digital ED 45 mm 1:1.2 PRO erweitert Olympus seine PRO-Objektivserie um zwei lichtstarke Modelle. Der Fokus bei der Entwicklung lag nicht nur auf höchster Abbildungsleistung und Auflösung, sondern auch auf besonders harmonischem Bokeh. Wie von den PRO-Serie Objektiven gewohnt, gehören zu den Haupt-Features auch ein schneller und leiser AF, hochwertige Verarbeitung und Wetterfestigkeit. Das M.Zuiko Digital ED 45 mm 1:1.2 PRO wird ab Anfang Dezember 2017 zu einem UVP von 1.299 € bzw. 1.499 CHF erhältlich sein, das M.Zuiko Digital ED 17 mm 1:1.2 PRO kommt erst im März 2018 für 1.399 € bzw. 1.599 CHF in den Handel.Zusammen mit dem bereits hier getesteten ED 25mm F1.2 Pro bietet Olympus damit nun drei besonders lichtstarke AF-Objektive an, die nahezu dieselbe Größe aufweisen. Die Qualität der beiden neuen Objektive dürfte ähnlich überzeugend ausfallen.Zubehörhersteller Anker bietet derzeit wieder Preisnachlässe bis 25% via Amazon für ausgewählte Produkte per Rabattcode an. Mit dabei:PowerCore+ 26800 PD Powerbank: Statt 75,99€ derzeit nur 56,99€ . Code: AKPDNUEN PowerPort+ 5-Port USB-C Ladegerät: Statt 50,49€ derzeit nur 37,87€ . Code: AKPDNUEA PowerLine+ USB-C 2.0 Kabel: Statt 11,99€ derzeit nur 8,99€ . Code: AKPDNUEB Insbesondere das 5-Port Ladegerät kann ich aus eigener Erfahrung sehr empfehlen.Mit dem Modell CHG90 hat Samsung den – nach eigenen Aussagen – weltweit größten Ultra Wide QLED Monitor vorgestellt, der sich für Gaming und Arbeit gleichermaßen eignet. Das Display hat eine Diagonale von 49 Zoll und bietet eine Auflösung von 3.840 x 1.080 Bildpunkten bei einem Seitenverhältnis von 32:9. – Extrabreit! Ein starker Krümmungsradius von 1.800 mm soll für ein besonders immersives Erlebnis sorgen. Der Monitor ist ab sofort erhältlich und wird bei Amazon derzeit für rund 1.300 Euro angeboten. Der UVP liegt bei 1.499 Euro.