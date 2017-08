TechTicker: Ausgewählte Produktneuheiten in der Kurzvorstellung – DAC, Lautsprecher, 8K-Monitor von Philips und mehr

REWIND TechTicker

Marke Questyle Bezeichnung CMA400i Art DAC/Kopfhörerverstärker/PreAmp Empf. Preis (€) 799 Verfügbarkeit September

Fakten Focal SPARK und SPARK Wireless:

Mylar-Membran mit 9,5 mm Durchmesser

wertiges, aber leichtes Gehäuse aus Aluminium

flaches, verhedderfreies Kabel mit integriertem Headset (drei Tasten und Mikrofon)

von Focal in Frankreich entwickelt

drei Farbvarianten

UVP 69 Euro (Spark) bzw. 99 Euro (Spark Wireless)

Fakten Focal Listen Wireless:

Bluetooth 4.1/aptX mit 15 m Reichweite

20 Stunden Batterielaufzeit

geschlossene Bauweise

40-mm-Mylar-Membran mit Titanbeschichtung

Kennschalldruck von 122 dB (18 dB mehr als Spirit One S)

leicht und kompakt (zusammenklappbar)

komfortabler, verstellbarer Bügel

USB-Anschluss und -Kabel zum Laden des Akkus

Analogkabel mit 3,5-mm-Stecker für konventionellen Betrieb

omnidirektionales Mikrofon und Multifunktionstasten für Smartphones am Hörer

UVP 249 Euro

Marke Magnat Bezeichnung RV4 Art Hybrid-Verstärker Empf. Preis (€) 2.999 Verfügbarkeit sofort

Thunderbolt 3-Ports mit 40 Gbit/s Bandbreite

Unterstützt Power Delivery 2.0 und umfasst einen 170-W-Stromadapter zum Betreiben und Laden (bis 85 W) von MacBook Pro- oder Windows-Laptops sowie zum Betreiben von Peripheriegeräten

Anschluss an zwei DisplayPort-Monitore via mitgeliefertem USB-C-zu-DisplayPort-Adapterkabel

Kompatibel mit USB-C-Kabeln und -Geräten

Umfasst drei USB-3.0-Ports (USB-C, 2 x USB-A), zwei Thunderbolt-3-USB-C-Ports, 3,5-mm-Audioausgang, 3,5-mm-Mikrofoneingang und Gigabit Ethernet

Bei 5K-fähigen Thunderbolt-3-Monitoren wird 5K-Auflösung für einen Monitor nur über den Thunderbolt-3-USB-C-Port unterstützt

Schnelles Aufladen von Smartphones oder Tablets mit dem immer aktiven USB 3.0-Port

Anfang September steht mit der IFA eine der größten Technikmessen für Verbraucher vor der Tür. Viele Hersteller möchten schon im Vorfeld der Messe auf sich aufmerksam machen und verraten oft schon Wochen oder Monate vorher, was es unterm Funkturm Neues an ihrem Stand zu sehen geben wird. Der neuegibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wichtigsten Produktvorstellungen und Ankündigungen aus der Welt der Verbraucherelektronik. Und los geht's! Questyle wird voraussichtlich Mitte September einen spannenden neuen DAC/Kopfhörerverstärker in den Handel bringen. Beim(Vertrieb: NT-Global ) handelt es sich quasi um eine abgespeckte Version des hier getesteten Questyle CMA600i . Der CMA400i erbt die wichtigsten Eigenschaften, wird aber zu deutlich günstigeren 799 Euro angeboten.Der Lautsprecherhersteller und Direktanbieter nubert verlost noch bis Ende des Jahres jeden Monat neue Preise. Im August können Teilnehmer mit etwas Glück ein Paar Kompaktlautsprecher nuVero 30 im Wert von 1.150 Euro ergattern. Im folgenden Monat wechseln Preis und Preisfrage. Mehr Informationen und die Teilnahmebedingungen finden sich auf der Gewinnspielseite Focal hat neue In-Ear- und einen Wireless Bügelkopfhörer vorgestellt. Den In-Ear SPARK gibt es sowohl als rein drahtgebundene Lösung (69 Euro; Amazon ) als auch in einer Bluetooth-Variante (Spark Wireless, 99 Euro; Amazon ). Der Bügelkopfhörer heißt LISTEN Wireless und soll 249 Euro kosten. (Alle Preise UVP.) Die Modelle sind ab sofort erhältlich.Früher nur als Lautsprecherhersteller bekannt, hat sich die Magnat Audioprodukte GmbH inzwischen zu einem Vollsortimenter im HiFi-Bereich entwickelt und bietet auch Elektronik an. Mit dem RV4 bringen die Pulheimer jetzt den Nachfolger des Röhren-Hybrid-Verstärkers RV3 in den Handel. Das Hybrid-Konzept mit Röhren in der Vorstufe und Transistoren in der Endstufe bleibt beim RV4 erhalten. Der Amp leistet 150 Watt Sinus pro Kanal und bietet zahlreiche Anschlussmöglichkeiten, darunter auch Phono. Außerdem sind mehrere Digitaleingänge und Bluetooth mit aptX an Bord. Digitale Daten werden von einem Burr-Brown-Chip mit bis zu 192kHz/24Bit gewandelt. Der RV4 ist ab sofort erhältlich und kostet rund 3.000 Euro.Es wird sicher noch eine ganze Weile dauern, bis 8K-Monitore Mainstream werden, aber die Hersteller bereiten sich schon mal darauf vor. MMD/Philips zeigt auf der kommenden IFA neben etlichen weiteren Monitor-Neuheiten auch ein 8K-Display mit 32" Diagonale. Nähere Daten und Preise wurden noch nicht genannt, aber das Gerät verfügt über einen äußerst schmalen Rahmen und offensichtlich auch eine integrierte Webcam. Weitere Monitore, die die Aufmerksamkeit von Designern, Fotografen oder CAD-Anwendern auf sich ziehen sollen, sind ein 80 cm (31,5 Zoll) großes 4K-Profi-Display mit HDR und USB-C-Docking sowie ein 31,5-Zoll-QHD-Display mit Adobe-RGB-Farbraum und USB-Docking-Funktion.Dockinglösungen für Thunderbolt sind leider kein billiges Vergnügen. So auch die neue StarTech Thunderbolt 3 Dual 4K Dockingstation mit Power Delivery 2.0 . Für derzeit 511 Euro ( Amazon ) bietet diese Lösung folgende Funktionen: