Synium Software stellt neue App "Vectorize!" vor

Vektorisieren von Bildern – die Einsatzbereiche

Was Vectorize leistet



Kauf und Voraussetzungen

Als vor einem halben Jahr Logoist 4 auf den Markt kam, wurde besonders ein neues Feature der Grafik- und Design-Software gelobt: Umwandlung von pixelbasierten Grafiken in ein auflösungsunabhängiges Vektorformat. Auf vielfachen Wunsch bietet Synium Software, unter anderem Betreiber von MacTechNews.de, besagte Funktionalität nun auch in einer eigenständigen App an. Diese hört auf den Namen "Vectorize!" und macht, was der Name suggeriert: Vektoren aus Pixeln erzeugen – auf macOS, iOS und iPadOS.Die Umwandlung in ein auflösungsunabhängiges Format ermöglicht es, das jeweilige Bild beliebig skalieren zu können. Beispielsweise lassen sich gering aufgelöste Dateien auf diese Weise vergrößern – oder ein abfotografiertes Logo zur weiteren Nutzung vorbereiten. Comiczeichnungen, Skizzen, Embleme bis hin zu ganzen Fotos gehören zu den naheliegenden Nutzungsmöglichkeiten. Das Ausgangsmaterial lässt sich entweder als Bilddatei importieren oder direkt per angeschlossenem iPhone fotografisch aufnehmen.Vectorize ist dafür gedacht, die Umwandlung von pixelbasierten Grafiken in ein Vektorformat vorzunehmen und die Resultate dann als PDF oder SVG zu exportieren – beispielsweise zur Bearbeitung in einer beliebigen anderen Vektor-Suite. Auch direkter Export für Logoist steht zur Verfügung. Am besten funktioniert die Vektorisierung bei Grafiken mit vielen Flächen oder allgemein bei Logos. Je mehr Detailgrad gewünscht ist, desto mehr Pfade entstehen aber zwangsläufig. Vor allem bei Fotos kann es daher passieren, dass die Bearbeitung in einer Grafik-App irgendwann unübersichtlich wird. Auf der folgenden Seite sind einige Beispiele zu finden, welche Vectorize dank Machine Learning (CoreML-Framework) verbessert und umgewandelt hat: Wenn Sie Logoist 4 für Mac gekauft haben, benötigen Sie Vectorize nicht, denn Vektorisierung ist wie erwähnt bereits Bestandteil der Grafik-App. Als Einführungsrabatt kostet Vectorize momentan nur 9,99 statt 19,99 Euro. Der Kauf beinhaltet sowohl die Mac- als auch die iPhone- und iPad-Version. Die Voraussetzungen sind macOS Mojave, Catalina oder Big Sur auf dem Mac sowie iOS 12 und neuer auf dem iPhone & iPad. Produktseite Vectorize im Mac App Store