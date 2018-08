»Symmetrie« - Themenwoche 145 gestartet

Die letzten Gewinner

Der Mensch gestaltet gerne mit symmetrisch angeordneten Formen. In der Architektur z.B. steht »Symmetrie« für Perfektion und Stabilität und strahlt zugleich Ruhe und Harmonie aus. Auch die Natur ist von derartigen Symmetrien geprägt, welche oft erst bei genauerer Betrachtung zum Vorschein kommen. Wir freuen uns auf eine Woche mit zahlreichen kreativen Beiträgen in unserer Themenwochen-Sektion . Die hochgeladenen Fotos können dort im Anschluss wie immer diskutiert und bewertet werden.Die Themenwoche wurde ursprünglich von MacTechNews-Lesern ins Leben gerufen. Mittlerweile läuft die Aktion seit vielen Jahren und hat sich zu einer festen Institution auf unserer Seite entwickelt. Alle Mitglieder der Community können nicht nur eigene Beiträge einbringen, sondern auch die Bilder anderer kommentieren, diskutieren und bewerten. Anhand der Sterne-Bewertungen küren wir am Ende der Themenwoche ein Siegerbild. Mithilfe des roten Links in der Seitenleiste unter dem Forum gelangen Sie sofort zum Galeriebereich »Themenwoche«. Die Redaktion wünscht allen Teilnehmern viel Spaß beim Suchen, Knipsen, Teilen und Diskutieren.Unter den »verlassenen Orten« der 144. Themenwoche stach das Bild »Görlitz - im alten Kaufhaus« von Heinz-Jörg Wurzbacher heraus. Ermittelt wurde der Sieger wie immer durch die Sternbewertung über jedem Bild und die Anzahl der Aufrufe.Die Beiträge zur vorhergegangenen Themenwoche zeigten spektakuläre »Spiegelbilder« - das beliebteste darunter war »Valencia« von svenn.Die Aufnahme einer alten Dampfmaschine mit dem Titel »Speeeeeeeeeeeeeeeeeeeed« unseres Nutzers Langer war der beliebteste Beitrag unserer 142. Themenwoche »Gechwindigkeit«.