Superzoom-Kamera für Fortgeschrittene: Sony RX10 IV mit verbessertem AF und mehr Performance

Kompakt

Marke Sony Bezeichnung Cyber-shot RX10 IV Art Superzoom-Kamera Empf. Preis (€) 1.999 Verfügbarkeit Oktober

"High-Density-Tracking konzentriert sich nicht nur auf die Autofokuspunkte auf dem Objekt, sondern bezieht auch die umliegenden in die Schärfeberechnung ein. Das erhöht die Tracking- und Fokus-Genauigkeit enorm: So funktioniert die Schärfeverfolgung auch bei Vögeln oder Sportlern, die oft und schnell die Lauf- oder Flugrichtung ändern."

Jeder kennt ihn: den Wunsch nach der Eierlegenden Wollmilchsau. Das Smartphone sollte möglich kompakt und leicht sein, gleichzeitig aber ein riesiges Display haben und viele Tage mit einer Akkuladung auskommen. Der Mac soll klein und leise sein, zugleich aber extrem leistungsstarke Prozessoren wie ein Supercomputer haben, um die neuesten Spiele in 8K daddeln oder komplexe CGI am besten in Echtzeit rendern zu können. Das Auto soll möglichst komfortabel, schnell und groß sein, aber höchstens einen Fingerhut Sprit auf 100km verbrauchen. Und so weiter. – Natürlich sollte alles auch noch wenig kosten.Viele Wunscheigenschaften schließen sich schlicht gegenseitig aus. Schuld sind die fiesen Naturgesetze. Beschweren Sie sich darüber bei dem Gott Ihrer Wahl. Um damit klarzukommen, gibt es eigentlich nur eine einzige Lösung und die heißt "Kompromissbereitschaft". Nicht nur die Technik, sondern das ganze Leben ist ein einziger Kompromiss. Aber immerhin hat man die Wahl, welche Art von Kompromiss man bereit ist einzugehen.Die wichtigste Kompromisseigenschaft bei Digitalkameras ist das Verhältnis zwischen Größe/Gewicht, optischer Leistung und Bildqualität. Wer möglichst gute Bildqualität will, braucht eine Kamera mit großem Bildsensor, doch der erfordert die Nutzung vergleichsweise großer und schwerer Objektive, die viel Geld kosten. Je kleiner der Bildsensor ist, desto mehr Größe und Gewicht lassen sich einsparen, aber auf Kosten der absoluten Bildqualität. Darum wird es vermutlich auch niemals Smartphones mit Kameras geben, die (auf dem gleichen technischen Stand) mit dedizierten Fotokameras mithalten können. – Es sei denn, irgendjemand erfindet eine vollkommen neue Technik, an die bisher aber noch nicht zu denken ist.Fotografen haben im Wesentlichen die Wahl zwischen Smartphones, Kompaktkameras und Systemkameras in den unterschiedlichsten Ausprägungen, um dem jeweiligen Anspruch gerecht zu werden. Eine Sonderstellung nehmen die sogenannten Superzoom-Kameras ein, zu der auch die Sony RX10 IV gehört, um die es hier geht. Superzoom-Kameras sind ein Mittelding zwischen Kompakt- und Systemkameras, mit dem Hauptaugenmerk auf große optische Reichweite. Um das zu erreichen, bietet der Sensor der RX10 IV einen mittelgroßen Bildsensor (1"), der mit einem speziell darauf abgestimmten Zoom-Objektiv kombiniert wird, das sich im Gegensatz zu Systemkameras nicht wechseln lässt. Damit erhält man eine Kamera etwa in der Größe einer sehr kompakten SLR, die aber eine extrem große optische Reichweite (umgerechnet auf Kleinbild: 24-600mm Brennweite) bei überdurchschnittlich guter Bildqualität in Aussicht stellt.In ihrer vierten Inkarnation hat Sony der RX10 vor allem mehr Prozessorpower und einen erheblich besseren Autofukus mit „High-Density-Tracking-AF“-Technologie spendiert. Dank 315 Phasen-AF-Punkten (PDAF) und in Verbindung mit der gesteigerten Rechenleistung kann die Kamera in nur 0,03s scharf stellen und das Motiv bei Bewegung besser verfolgen. Und das mit bis zu 24 Fotos pro Sekunde. Die AF-Punkte decken etwa 65% der Sensorfläche ab.Sony schreibt dazu:Die Kamera hat den aktuellen 20,1 Megapixel Stacked CMOS Sensor (Typ 1.0) mit DRAM Chip. Der zeichnet auch Video mit 4K (QFHD 3840 x 2160 / 30p) auf. Und zwar mit „Full Pixel Readout“ ohne Pixel-Binning. Das fest montierte Objektiv ZEISS Vario-Sonnar T* 24-600mm hat eine Lichtstärke von f/2,4 - 4. Und auch sonst hat die RX10 IV eine ganze Menge zu bieten. Sämtliche technischen Details finden Sie hier Kompromiss hin oder her: Die geballte Power hat ihren Preis. Mit rund 2.000 Euro Listenpreis (erhältlich ab Oktober) ist die RX10 IV für eine Kamera ihrer Art sehr kostspielig.