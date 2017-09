Super Mario Run: Update und Preissenkung angekündigt

Vor einem Dreivierteljahr stellt Nintendo mit Super Mario Run das erste Spiel für iOS vor und öffnet sich damit einen Spalt weit für konkurrierende Mobilplattformen. Finanziell erfolgreich war das iOS-Spiel (zur App: ) allerdings nur bedingt, denn viele Spieler der kostenlosen Demo-Version scheuten den vergleichsweise hohen In-App-Kauf von mittlerweile 10,99 Euro.In den zurückliegenden Monaten versuchte Nintendo daher mit kleineren Neuerungen und Verbesserungen die Attraktivität des Spiel weiter zu erhöhen und bestehende Spieler bei Laune zu halten. Mit dem kommenden Update auf Version 3.1 startet Nintendo den nächsten Versuch, Mobilspieler von Super Marion Run zu begeistern.Das Update soll dafür mehr Abwechslung bieten, als die farbigen Münzen in verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Stattdessen kommt eine neue siebente Welt namens "World Star" mit neun Level hinzu, die neue überraschende Spielmechanik mitbringt. Was es damit im Detail auf sich hat, lässt Nintendo im Vorfeld offen.Eine weitere Neuerung ist der "Remix 10"-Modus. Hierbei entstehen zufällige Level, die stetig neue Herausforderungen enthalten. Natürlich müssen auch hier spezielle Münzen eingesammelt werden, um eine Top-Platzierung in den Highscores zu erzielen. Zu guter Letzt soll das Update auch die Wiedergabe eigener Musik ermöglich, sodass auch musikalisch für mehr Abwechslung gesorgt ist.Das Update von Super Marion Run wird am Freitag erscheinen und in den nachfolgenden zwei Wochen zugleich im Preis um 50 Prozent gesenkt sein. Damit lässt sich die Vollversion als In-App-Kauf bereit für 5,49 Euro erwerben. Bei den Systemanforderungen zeigt sich Super Mario Run übrigens nach wie vor genügsam und ist bereits mit iOS 8.0 zufrieden.