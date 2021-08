Super Mario 64 auf iPhone, iPad und Mac: Spieleklassiker läuft im Browser

Mario rennt in Safari auf iPhone, iPad und Mac



Quelle: 9to5Mac

Quelle: 9to5Mac

Gamecontroller werden unterstützt

"Super Mario 64" erschien erstmals 1996 zusammen mit der Spielekonsole "Nintendo 64" und entwickelte sich zu einem der populärsten Spiele in der Geschichte des japanischen Unternehmens. Das für damalige Verhältnisse revolutionäre Jump'n'Run-Game zählt zu den Kult-Klassikern des Genres und hat bis heute viele Fans. Auf der Basis eines GitHub-Projekts (siehe ) entstand vor einiger Zeit eine Webversion des Spiels, welche sich unter anderem auf nahezu allen Geräten aus Cupertino nutzen lässt.Die Internet-Variante von "Super Mario 64" steht unter der Adresse froggi.es/mario zur Verfügung. Sie läuft in Safari auf iPhone, iPad und Mac, kann aber auch mit anderen Browsern und etlichen weiteren Geräten wie Windows-Rechnern, Android-Smartphones sowie sogar einer Xbox gespielt werden. Die inoffizielle und somit nicht von Nintendo autorisierte Ausgabe ist eine originalgetreue Umsetzung des 1996 vom japanischen Unternehmen auf den Markt gebrachten Spiels. Grafik und Steuerung spiegeln daher den vor 25 Jahren üblichen Stand der Technik auf Konsolen wider und haben somit einen nostalgischen Charme.Wer die Webversion von "Super Mario 64" auf iPhone oder iPad spielen möchte, benötigt einen zum iDevice kompatiblen Gamecontroller. Auf Macs und Windows-Rechnern lässt sich das Game auch mit dem Keyboard bedienen, die Zuordnung der Tasten ist allerdings in einigen Fällen wenig intuitiv. Vor dem ersten Start des Spiels, der etliche Sekunden dauern kann und daher ein wenig Geduld erfordert, gibt es eine kurze Bedienungsanleitung mit der Belegung. Diese kann bei Bedarf jederzeit im Verlauf des Spiels ein- und ausgeblendet werden. Der Spielstand lässt sich speichern, eine Session somit unterbrechen und später an gleicher Stelle fortsetzen. Ob Nintendo die inoffizielle Webversion von "Super Mario 64" auf Dauer dulden wird, ist nicht bekannt. Das Unternehmen bietet das Spiel nach wie vor im Rahmen der Kollektion "Super Mario 3D All-Stars" für Nintendo Switch an. Es könnte also durchaus ein Interesse daran haben, das Browserspiel aus dem Internet entfernen zu lassen.