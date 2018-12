Steam kappt Unterstützung für macOS Yosemite 10.10 und ältere Versionen

Chrome- und macOS-Features

Steam unterstützt in Zukunft keine macOS-Versionen vor El Capitan mehr. Valve, Betreiber der Spieleplattform, gab den Schritt bekannt und nannte als Termin den 1. Januar 2019. Doch auch bis dahin gibt es Einschränkungen: Die Steam-Software enthält auf den Rechnern mit macOS 10.10 Yosemite, 10.9 Mavericks, 10.8 Mountain Lion und 10.7 Lion nicht mehr alle Funktionen. Valve empfiehlt Nutzern älterer Systeme den raschen Umstieg und begründet den Schritt mit Googles Chrome-Browser.Der Hintergrund dafür liegt in dem Unterbau des Steam-Clients, dessen neue Funktionen auf einer Version von Chrome beruhen. Die integrierte Engine ermöglicht etwa den neuen "Steam-Chat" . Die Chrome-Komponente arbeitet jedoch nicht mehr mit macOS-Versionen zusammen, die vor macOS 10.11 El Capitan liegen. Demnach muss Valve deren Unterstützung einstellen, will es die neuen Features für die Mac-Plattform anbieten. Zum anderen erwähnt das Software-Haus, zukünftige Steam-Versionen sollen auch macOS-Funktionen und Sicherheitsupdates verwenden, die nur in macOS 10.11 und darüber liegenden Versionen vorhanden sind. Natürlich dreht es sich hier nur um den Steam-Client, die verknüpften Spiele haben eigenen Systemvoraussetzungen, die davon unabhängig sind.Insgesamt reiben sich Beobachter aus aller Welt die Augen, dass Steam überhaupt noch macOS Lion unterstützt hat. Das Betriebssystem stammt von 2011 und die meisten aktuellen Spiele laufen nicht mehr auf dieser Plattform. Abgesehen davon, dürfte die Nutzerbasis, die diesen Dinosaurier noch auf ihrer Hardware laufen lässt, relativ übersichtlich sein. Die Einschränkungen betreffen natürlich nur den aktuellen Steam-Client, das heißt, ältere Software-Versionen sind davon logischerweise nicht betroffen. Sollten deren Anwender Probleme mit ihrem veralteten Client bekommen, kann Valve zukünftig die Hilfestellung mit Bezug auf das Alter des Systems versagen. Die Weiterverwendung alter Steam-Programme dürfte erstmal insoweit kein Problem darstellen, wenn sich andere Komponenten auch nicht ändern: etwa die Titel. Wer neue Spiele oder gar neue Funktionen möchte, dem wird nur das Upgrade auf mindestens macOS 10.11 übrig bleiben. Wer noch nicht upgedatet hat, sollte sich nun nochmal Gedanken darüber machen, ob es nicht sinnvoll wäre – und zwar nicht nur wegen Steam.