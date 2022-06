Startschuss: MacBook Pro M2 ab sofort zu bestellen (Aktualisierung)

Basiversionen

Zusätzliche Ausstattung und Preise

Erwartete Performance

Lieferzeit

Aktualisierung

Knapp zwei Wochen nach der Vorstellung auf der diesjährigen World Wide Developers Conference ist es nun so weit, Apple bietet den ersten mit M2 ausgestatteten Mac zum Kauf an. Zwar wurden auf der Veranstaltung gleich zwei M2-Notebooks gezeigt, auf das MacBook Air muss man aber noch einige Wochen warten – laut Apple ist es im Juli so weit. Für wenn das MacBook Pro M2 die bessere Wahl ist, hatten wir in diesem Artikel bereits diskutiert. Doch selbst wenn das MacBook Air M2 für die meisten Nutzer vorteilhafter ist, kommt dem MacBook Pro M2 dennoch eine wichtige Rolle zu: Benchmark-Ergebnisse tauchten zwar bereits auf, wie sich der M2 aber im Alltag schlägt, erfährt man jetzt aber ebenfalls bald.(Store: Wer sich für die günstigste Ausführung entscheidet, erhält zum Preis von 1599 Euro einen M2 mit acht CPU- und zehn GPU-Kernen sowie 8 GB RAM und 256 GB internen Speicher. Nichts davon lässt sich anschließend erweitern, daher dürften die meisten wohl eher mindestens zur zweiten Grundkonfiguration greifen. Diese bringt für 1829 Euro den gleichen Chip, allerdings eine 512 GB große SSD mit. Die Store-Oberfläche hat derzeit aber noch einen Wackelkontakt – mal heißt es bei zusätzlichen Optionen "nicht verfügbar", mal klappt die Bestellung.(Store: Insgesamt geht es bei den Konfigurationen sehr übersichtlich zu. Einen anderen Chip als den regulären M2 gibt es nämlich nicht, stattdessen können Nutzer nur mehr RAM oder Speicherplatz bestellen. Bis zu 24 GB "Unified Memory" sind möglich (+460 Euro), die größte SSD kann 2 TB an Daten speichern (+690 Euro). In der Top-Konfiguration landet man daher bei 2979 Euro.Apple versprach bei der Präsentation bis zu 18 Prozent mehr CPU- und bis zu 35 Prozent mehr GPU-Leistung. Frühe Benchmarktests dokumentieren, dass die Werte wohl realistisch sind, wenngleich es je nach Anwendungsbereich durchaus Schwankungen gibt.Wer heute bestellt, erhält sein MacBook Pro M2 am Freitag in einer Woche. Wie üblich dürften die Werte schnell steigen, denn im restlichen Notebook-Sortiment dokumentiert Apple Wartezeiten von bis zu zwei Monaten. Will man das Gerät vor Ort in einem Store erwerben, dann beginnt der Verkauf ebenfalls am nächsten Freitag.Anscheinend hat Apple die Möglichkeit deaktiviert, konfigurierte Versionen zu bestellen. Nachdem dies kurz nach 14 Uhr möglich war, funktioniert der entsprechende Buttons seitdem nicht mehr. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es daher nur die beiden Basismodelle.