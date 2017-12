Ständige iOS-Abstürze: iOS 11.2 ist erschienen und behebt das Problem

Zu einem eher unerwarteten Zeitpunkt schaltete Apple das nächste große iOS-Update frei. Dass eine solche Aktualisierung in der Nacht zum Samstag erfolgt, stellt ein absolutes Novum dar. Allerdings gibt es auch einen konkreten Grund, warum Apple umgehend reagieren musste. Der 2. Dezember ging nämlich mit einem sehr lästigen Datums-Bug einher: iOS 11.1.2 stürzt seitdem bei vielen Nutzern kontinuierlich ab. Genauer gesagt beendet sich nicht das ganze System, sondern das Springboard. Dieses ist für die Verwaltung des Homescreens sowie das Starten von Apps zuständig. Der Neustart des Springboards nimmt erheblich weniger Zeit als der komplette Reboot des Systems in Anspruch.Wer von den Abstürzen betroffen ist und daher keine Gelegenheit hat, das Update auf iOS 11.2 durchzuführen, kann sich aber behelfen. In diesem Fall ist es erforderlich, schnellstmöglich die Systemeinstellungen aufzurufen und dann die Benachrichtigungen zu deaktivieren. Anschließend beendet sich das Springboard nicht mehr ständig selbst. Ebenfalls möglich ist, den Modus "Nicht stören" zu aktivieren. Verantwortlich für den Crash ist die fehlerhafte Handhabung von Benachrichtigungen - wer ohnehin keine Notifications bekommt, ist vom Problem nicht betroffen.Ansonsten halten sich die direkt erkennbaren Neuerungen ebenfalls in Grenzen. Apple Pay Cash ist trotz Nennung in der Updatebeschreibung noch nicht aktiviert, was aber ohnehin nur die USA betrifft. iPhone 8 und iPhone X unterstützen mit iOS 11.2 den schnelleren Qi-Standard für kabelloses Aufladen, was ersten Tests zufolge in der Praxis aber zu vernachlässigen ist (siehe ). Zwar laden die Geräte dann etwas schneller, allerdings nicht signifikant. In der Updatebeschreibung dokumentiert Apple zudem eine Vielzahl an Fehlerbehebungen, darunter auch die träge Tasteneingabe des Taschenrechners, Mail-Abruf, Stabilität des Kalenders sowie den Einstellungen, die manchmal ohne Inhalt dargestellt wurden.