Spotify übertrifft Apple Music maßgeblich - keine Aufholjagd in Sicht

60 Millionen zahlende Spotify-Hörer

Apple kann nicht aufschließen

Zukunftskonzepte

Immer wieder betont Apple, wie erfolgreich der 2015 gestartete Musikstreamingdienst Apple Music läuft. In der Tat hat Cupertino viel in den Dienst investiert, angefangen von der milliardenschweren Übernahme von Beats bis hin zu ständigen Exklusivinhalten und jüngst auch Serienproduktionen. Nichtsdestotrotz ist Apple Music nur Nummer Zwei auf dem Markt - und wird es wohl auf absehbare Zeit auch bleiben.Denn Marktführer Spotify eilt weiter davon. Jetzt verkündeten die Schweden das Erreichen einer neuen Wegmarke: 60 Millionen Kunden nutzen das kostenpflichtige Premium-Angebot, welches anders als die ebenfalls weit verbeitete Gratis-Version auf Werbung verzichtet und vereinzelt auch zusätzliche Inhalte bietet. Apple Music dagegen verharrt noch unter der Marke von 30 Millionen, bleibt also weniger als halb so stark.Auch wenn man sich die Wachstumsraten anschaut, besteht aktuell wenig Hoffnung für Apple, rasch zu den Skandinaviern aufschließen zu können. Ende letzten Jahres erreichte Apple Music 20 Millionen Abonnenten, damals war Spotify mit 40 Millionen doppelt so stark. Das Kräfteverhältnis ist also gleich geblieben, die Wachstumsraten sind etwa identisch; dementsprechend wächst der absolute Abstand immer weiter.Da Spotify den Dienst auch kostenlos über Werbefinanzierung anbietet, ist die Gesamtzahl der Spotify-Nutzer sogar noch deutlich höher. Im Juni sprach man in dem Konzern von insgesamt 140 Millionen Anwendern. Daran kann man ableiten, dass nur etwas mehr als die Hälfte aller Hörer auf die Gratis-Version zurückgreift.Der Wettbewerb zwischen den beiden Streamingdiensten wird im Augenblick vor allem auf Ebene der Exklusivinhalte geführt. Apple produziert beispielsweise aktuell eigene Serien und Dokumentationen, die mit dem Thema Musik zu tun haben, um sie ausschließlich für Apple-Music-Abonnenten zur Verfügung zu stellen. Nach der Casting-Show »Planet of the Apps« folgt am 8. August »Carpool Karaoke - The Series«. Spotify dagegen möchte sich noch in diesem Jahr frisches Kapital an Land ziehen und bereitet den Börsengang vor.Weiterführende Links: