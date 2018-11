Spotify nun per Apple Watch zu steuern

Um das Unternehmen Spotify steht es nicht allzu gut: Erst im Sommer musste das Unternehmen bekanntgeben, dass der Verlust im Jahresvergleich sogar noch gestiegen ist. 460 Millionen Dollar verlor das Unternehmen in einem Quartal – im Vorjahr waren es noch 220 Millionen Dollar. Im 3. Quartal 2018 vermeldete Spotify zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte einen Gewinn – leider kam dieses Plus aber nicht durch das laufende Streaming-Geschäft zustande, sondern durch den Börsengang des chinesischen Streaming-Dienstes "Tencent Music", an dem Spotify Anteile hält.Lange wünschten sich Apple-affine Spotify-Nutzer eine Watch-App, mit der sich die Musikwiedergabe ähnlich wie bei Apple Music vom Handgelenk aus steuern lässt. Im vergangenen Winter stellte Spotify den Entwickler der App "Snowy" ein, um bei der Umsetzung einer Watch-App zu helfen. Bei "Snowy" handelte es sich um eine Dritthersteller-App, welche bereits die Steuerung von Spotify von der Uhr aus ermöglichte.Nun scheint Spotify mit der eigenen Umsetzung fertig zu sein – in einer Erklärung gab das Unternehmen bekannt, dass in den kommenden sieben Tagen nach und nach alle Spotify-Nutzer ein Update der iOS-App inklusive Watch-Unterstützung erhalten werden. Die Uhren-App erlaubt das Pausieren und Überspringen von Titeln wie auch den Zugriff auf kürzlich gespielte Musiktitel und die Favoritenliste. Derzeit ist es nicht möglich, Titel zur Offline-Wiedergabe auf der Watch zu speichern – diese Funktion will Spotify aber nachreichen.Die Spotify-App kann kostenlos im App Store heruntergeladen werden – vorausgesetzt wird iOS 10 oder neuer. Noch ist nicht bekannt, welche watchOS-Version die neue Spotify-App benötigt.