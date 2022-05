Sonderaktion: Apple gibt höhere Gutschriften für iPhone, iPad, Mac & Apple Watch

iPhone: Bis zu 40 Euro mehr, aber nur bis 31. Mai 2022

Geräteart Alte Maximalgutschrift Maximalgutschrift bis 31.05.2022 iPhone 12 Pro Max 655 Euro 695 Euro iPhone 12 Pro 580 Euro 620 Euro iPhone 12 445 Euro 485 Euro iPhone 12 mini 370 Euro 410 Euro iPhone 11 Pro Max 415 Euro 445 Euro iPhone 11 Pro 380 Euro 410 Euro iPhone 11 315 Euro 345 Euro iPhone XS Max 265 Euro 295 Euro iPhone XS 230 Euro 260 Euro iPhone XR 200 Euro 230 Euro iPhone X 170 Euro 190 Euro iPhone 8 Plus 145 Euro 165 Euro iPhone 8 100 Euro 120 Euro iPhone 7 Plus 85 Euro 105 Euro iPhone 7 60 Euro 80 Euro iPhone 6S Plus 30 Euro 50 Euro iPhone SE (2. Gen.) 175 Euro 205 Euro

iPad: Erhöhung der Gutschrift um bis zu 50 Euro

Geräteart Alte Maximalgutschrift Maximalgutschrift bis 31.05.2022 iPad Pro 575 Euro 615 Euro iPad Air 270 Euro 280 Euro iPad 200 Euro 210 Euro iPad mini 155 Euro 205 Euro

Mac: Befristete Zuschläge fallen mager aus

Geräteart Alte Maximalgutschrift Maximalgutschrift bis 31.05.2022 MacBook Pro 970 Euro 980 Euro MacBook AIr 410 Euro 430 Euro MacBook 110 Euro 130 Euro iMac Pro 1.380 Euro 1.400 Euro iMac 830 Euro 850 Euro Mac Pro 4.510 Euro 4.530 Euro Mac mini 210 Euro 230 Euro

Apple Watch: Maximal 20 Euro mehr als bislang

Geräteart Alte Maximalgutschrift Maximalgutschrift bis 31.05.2022 Apple Watch SE 130 Euro 150 Euro Apple Watch Series 5 130 Euro 140 Euro Apple Watch Series 4 80 Euro 90 Euro Apple Watch Series 3 35 Euro 45 Euro Apple Watch Series 2 15 Euro 25 Euro

Preise auf dem freien Markt oft deutlich höher

Wer im Apple Online Store oder in einem der stationären Ladengeschäfte des kalifornischen Unternehmens ein neues iPhone oder iPad, einen Mac oder eine Apple Watch kauft, kann bekanntlich ein vorhandenes Gerät aus Cupertino in Zahlung geben. Für das eingeschickte Device gibt es dann eine Gutschrift. Deren Höhe ist naturgemäß abhängig vom jeweiligen Zustand, Apple verändert die Maximalbeträge zudem von Zeit zu Zeit. Jüngst gab es wieder einmal neue Preise, dabei verschlechterten sich die traditionell im Vergleich zum freien Markt ohnehin nicht üppigen Angebote in einigen Fällen.Ab sofort und bis 31. Mai 2022 gibt es nun höhere Gutschriften. Apple hat die Maximalbeträge, welche allerdings nur bei einem einwandfreien, also nahezu neuwertigen Gerätezustand in Ansatz gebracht werden, aufgestockt. Für iPhones, welche das Unternehmen im Zusammenarbeit mit seinem britischen Second-Hand-Partner Likewize Services in Zahlung nimmt, erhöht sich der Preis je nach Modell um 20 bis 40 Euro.Ein gebrauchtes iPad vergütet Apple bis Ende dieses Monats mit bis zu 50 Euro mehr als bisher, allerdings muss es sich bei dem Gerät dann um ein iPad mini handeln. Bei den anderen Tablets aus Cupertino fallen zu zusätzlichen Gutschriften niedriger aus.Deutlich knauseriger als bei iPhone und iPad zeigt sich Apple bei den Macs. Auf gerade einmal 10 bis 20 Euro mehr als zuvor belaufen sich die befristeten Zuschläge bei den Notebooks und Desktops. Angesichts der Preise der Geräte fällt das kaum ins Gewicht, zumal es sich bekanntlich um Maximalgutschriften handelt, die auch erheblich niedriger ausfallen können.Bei der Apple Watch hält sich die Erhöhung der Preise bei Inzahlungnahme ebenfalls in engen Grenzen. Bemerkenswert ist im Zusammenhang mit den Uhren aus Cupertino, dass Apple laut der Übersicht auf der Trade-In-Webseite die Apple Watch Series 6 nicht mehr in Zahlung nimmt, die Apple Watch Series 1 jedoch mit 0 Euro vergüten will. Möglicherweise handelt es sich bei diesen Angaben um einen Fehler.Abhängig vom Zustand des gebrauchten Geräts kann die Höhe der tatsächlichen Gutschrift deutlich nach unten von den auf Apples Webseite genannten Maximalwerten abweichen. Den endgültigen Betrag erfährt man erst nach der Einsendung des alten iPhones, iPads, Macs oder der Apple Watch sowie der entsprechenden Überprüfung. Die von Apple gezahlten Preise liegen in aller Regel unter jenen, die sich auf dem freien Markt erzielen lassen sind, beispielsweise auf Ankaufsportalen oder bei privaten Verkäufen.