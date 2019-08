Geringe Bereitschaft für 1.000 Dollar und mehr

Apple: Wechsel zu anderen Geschäftsfeldern

Bis vor wenigen Jahren ersetzten Handy-Nutzer ihr mobiles Gerät jede 12 bis 24 Monate – die Preise der Geräte hielten sich in Grenzen und wurden oftmals noch durch den Mobilfunkanbieter subventioniert. Doch seit einigen Jahren kaufen immer mehr Kunden ihre Geräte direkt beim Hersteller und nicht mehr gemeinsam mit einem Handy-Vertrag. Da zusätzlich die Preise für die technologisch fortschrittlichsten Modelle auf um und manchmal sogar über 1.000 Euro gestiegen sind, reagieren die Kunden mit einer längeren Nutzungsdauer – dies ist natürlich für das Geschäftsmodell von Apple, Samsung und anderen Mitstreitern Gift. Strategcy Analytics hat eine Marktstudie durchgeführt – demnach ist das durchschnittliche, noch verwendete Apple-Handy 18 Monate alt. Bei Samsung, Apples Hauptkonkurrenten im Top-Smartphone-Bereich, sind die Handys mit 16,5 Monaten etwas jünger. Einer von fünf Befragten wollen ihr Handy auf jeden Fall länger als drei Jahre nutzen – besonders ältere Kunden wollen ihr Gerät länger nutzen. Aus der gesamten Befragung ergibt sich, dass die durchschnittliche Verwendungsdauer auf 33 Monate beim Ersteigentümer angewachsen ist.Das iPhone X war eines der ersten Handys, welches die Schallmauer von 1.000 Dollar durchbrochen hat – unter den Befragten ist die Bereitschaft für derart teure Modelle aber gering. Nur 7 Prozent wollen über 1.000 Dollar für ihr nächstes Smartphone ausgeben. Der Grund sei aber nicht nur der hohe Preis, sondern auch der Mangel an echten Weiterentwicklungen – zwar sind die teureren Geräte den günstigeren Modellen meist überlegen, aber dies rechtfertigt beim Kunden meist kein Aufpreis von mehreren hundert Dollar.Die Smartphone-Revolution, welche Apple 2007 selbst einleitete, neigt sich dem Ende zu: Zwar werden die Geräte Jahr für Jahr besser, aber echte Sprünge macht weder Apple mit dem iPhone noch andere Hersteller. Dies hat bei Apple schon vor einiger Zeit eine mittel- bis langfristige Neuausrichtung ausgelöst: Apple will in Zukunft zahlreiche Dienste anbieten, über welche die finanziellen Folgen der längeren Nutzungsdauer ausgeglichen werden sollen.