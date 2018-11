Siri zeigt anstößiges Bild bei Suche nach Donald Trump

Apple setzt für den digitalen Assistenten Siri auch auf diverse Drittherstellerquellen. Bestimmte Fragen werden zum Beispiel durch Informationen beantwortet, welche die Siri-Server von Wikipedia oder Wolfram Alpha abrufen und an den Benutzer weiterleiten. Aufgrund der Fülle von Informationen ist eine inhaltliche Kontrolle auf Richtigkeit oder bezüglich des Jugendschutzes aber schwer.Gestern veränderten offenbar ein paar Scherzkekse den Wikipedia-Eintrag des US-Präsidenten Donald Trump: Das offizielle PR-Foto des amtierenden Präsidenten wurde durch das Bild eines männlichen Geschlechtsteils ausgetauscht. Solche Modifikationen sind auf Wikipedia möglich, da die meisten Artikel durch jedermann bearbeitet werden können und eine inhaltliche Kontrolle meist erst in der Retroperspektive geschieht.Durch den Vandalismus am Wikipedia-Eintrag von Donald Trump wurden Nutzer, die in der Nacht Siri nach dem US-Präsidenten fragten, direkt mit dem anstößigen Bild konfrontiert:Apple reagierte zeitnah und deaktivierte die Wikipedia-Integration von Siri. Bisher ist nicht klar, wie Apple in Zukunft anstößige Inhalte dieser Art bei öffentlich veränderbaren Quellen filtern will – besonders, wenn die Geräte von Kindern eingesetzt werden. Wikipedia bestätigte, dass es sich bei der Veränderung des Lexikon-Eintrags von Trump um Vandalismus handele und sperrte den entsprechenden Wikpedia-Bearbeiter.