Siri-Kurzbefehle: App-Update bringt Unterstützung für Notizen

Mindestens iOS 12 erforderlich

Zahlen aus Texten extrahieren

Über 300 Aktionen sind möglich

Neue Aktionen für die App "Kurzbefehle": Version 2.2 unterstützt jetzt das Erstellen und Bearbeiten von Notizen und kann Zahlen aus Text entnehmen. Außerdem enthält das Update Fehlerbehebungen und Verbesserungen für bereits vorhandene Aktionen.Die aktualisierte Version hat Apple gestern im App Store zur Verfügung gestellt. Sie läuft auf iPhone, iPad und iPod touch mit mindestens iOS 12.0. Wichtigste Neuerung ist die Möglichkeit, ab sofort mit Siri-Kurzbefehlen neue Notizen zu erstellen, vorhandene Notizen zu erweitern und sie zu durchsuchen. Außerdem lassen sich per Sprachbefehl oder Touchbedienung Notizen aufrufen und anzeigen.Neu ist auch die Aktion "Zahlen aus Eingabe abrufen". Mit dieser lassen sich Ziffernfolgen aus Texten extrahieren. Erweitert wurde darüber hinaus unter anderem das Abrufen der Wegzeit, diese Aktion zeigt nun mehr Details an, etwa den Namen der Route, die Ankunftszeit und die Strecke. Leicht verbessert wurde außerdem den Versionshinweisen zufolge auch die Verwaltung der Aktionen selbst: Durch Tippen auf den Tab "Bibliothek" gelangt man jetzt direkt ans Ende der Liste der Kurzbefehle.Der Beschreibung im App Store zufolge stehen in den Kurzbefehlen mittlerweile über 300 Aktionen zur Verfügung. Unterstützt wird eine Vielzahl verschiedener Apps, zum Beispiel Kontakte, Kalender und Karten, aber auch Erinnerungen, Safari und Apple Health. Zahlreiche Programme von Drittanbietern lassen sich ebenfalls mit den Siri-Shortcuts bedienen. Kurzbefehle im App Store