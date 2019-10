Sidecar-Alternative: Luna Display 4 macht MacBook zum Zweitdisplay eines iMacs

Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten

Flexiblere Sidecar-Alternative

Großzügiger Mac- und iPad-Support

Die neue Version des Bildschirmerweiterungs-Tools Luna Display bringt ein Feature mit, das sich an Besitzer mehrerer Apple-Rechner richtet. Während es die Sidecar-Alternative zuvor nur ermöglichte, iPads als Zweitdisplay für iMacs und Co. einzurichten, sind fortan auch zwei miteinander verbundene Macs möglich. Nutzer können beispielsweise ein MacBook Pro als Zweitdisplay ihres iMacs verwenden.Auch andere Mac-Kombinationen sind möglich, darunter MacBook + MacBook und Mac mini + MacBook. Das Gerät mit dem größeren Display muss nicht automatisch der Hauptbildschirm sein. Sogar exotische Funktionsvarianten lassen sich nutzen: Anwender eines Mac mini beispielsweise können ein MacBook als dessen Hauptdisplay einrichten. Die Kombinationsmöglichkeiten seien schier endlos, so der Luna-Anbieter.Der Entwickler des Tools beschreibt die Software als flexible und vielseitige Alternative zu Apples Bildschirmerweiterungs-Funktion Sidecar, die das Unternehmen aus Cupertino mit macOS Catalina (10.15) einführte: „Im Zuge des ganzen Hypes um Sidecar hörten wir von Nutzern immer wieder die Kritik, dass Apples Feature nur mit einer begrenzten Anzahl von Macs funktioniert“, so Luna Display-Mitgründer Giovanni Donelli. Sidecar setzt macOS Catalina voraus und funktioniert zudem beispielsweise beim MacBook Pro erst ab der 2016er Generation.Luna Display hingegen zeigt sich beim Hardware- und Softwaresupport wesentlich genügsamer. Der Haupt-Mac benötigt mindestens OS X El Capitan (10.11). Beim Zweit-Mac, auf dessen Display sich die Hauptansicht erweitern lässt, reicht sogar OS X Mountain Lion (10.8). Für die iPad-Variante des Tools (Store: ) ist mindestens iOS 9.1 erforderlich.Luna Display 4.0 funktioniert mit einem Hardware-Dongle, der über die Website des Anbieters verfügbar ist. Nutzer haben die Wahl zwischen einem USB-C- oder einem Mini-DisplayPort-Stick. Beide Varianten sind für jeweils 69,99 US-Dollar über die Herstellerseite bestellbar