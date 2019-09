Schwarz-Weiß-Konvertierung aus Fotos-App in iOS 13 Beta verschwunden: Absicht oder Versehen?

Konvertierungswerkzeug fehlt



Die Fotos-App von iOS 13

Quelle: Apple

Lichtanpassung ebenfalls verschwunden

Versehen oder Absicht?

Auch mehr als 80 Jahre nach der Erfindung des modernen Farbfilms haben Schwarz-Weiß-Aufnahmen durchaus noch ihren Reiz. Apples Fotos-App für iOS bietet daher seit jeher die Möglichkeit, farbige Bilder in monochrome Fotos umzuwandeln. In der aktuellen Beta von iOS 13 ist diese Funktion jedoch verschwunden. Ob es sich dabei um Absicht oder ein Versehen handelt, ist nicht bekannt.Festgestellt hat das Fehlen der Fotograf und Journalist Kirk McElhearn, der nach eigenem Bekunden gern monochrome Bilder anfertigt, wenn sich das Motiv dafür eignet. Wie er in seinem Blog schreibt , ist die Schwarz-Weiß-Konvertierung nicht mehr unter den Bearbeitungsmöglichkeiten zu finden. Es ist in der aktuellen Beta-Version der Fotos-App nur noch möglich, die Farbsättigung anzupassen. Das führt allerdings nach seinen Beobachtungen nicht zu ansehnlichen Ergebnissen, vielmehr muss man zusätzlich weitere Einstellungen vornehmen, etwa von Kontrast, Schwarzpunkt und Schatten.Ebenfalls aus der Fotos-App in iOS 13 Beta verschwunden ist die allgemeine Licht-Anpassung. Diese erlaubte die gleichzeitige Abstimmung von Farbbrillanz, Helligkeit, Belichtung, Schatten und Glanzlichtern sowie weiteren Parametern mit einem einzigen Schieberegler. Die Funktion ist besonders für Hobby-Fotografen nützlich, die sich nicht intensiv mit den manuellen Möglichkeiten der Bildanpassung befassen möchten.Obwohl die beiden Features in der aktuellen Beta offenbar fehlen, bedeutet das nicht zwingend, dass Apple sie auch aus der endgültigen Version der Fotos-App in iOS 13 entfernen wird. Es könnte sich hierbei auch schlicht um ein Versehen handeln. In der Vorschau auf die wichtigsten Features und Verbesserungen von iOS 13 findet sich jedenfalls zumindest der Hinweis auf einen Filter namens "S/W dunkel". Es bleibt also abzuwarten, welche Möglichkeiten die Fotos-App bietet, wenn iOS 13 in Kürze erscheint.