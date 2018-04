Saudischer Prinz trifft Tim Cook, um über Partnerschaft zu sprechen

Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman war mit einer Delegation zu Besuch auf dem Apple-Campus. Er sprach mit Tim Cook und anderen Apple-Managern über Möglichkeiten der Zusammenarbeit.Im Detail ging es laut saudischer Presseagentur darum, arabische Inhalte im Klassenraums "anzureichern", einen kreativen Lehrplan für saudische Schüler zu schaffen und Apps in Saudi-Arabien zu entwickeln. Zudem sprachen sie darüber, wie junge Saudis im Apple-Hauptquartier Trainings erhalten könnten und welche Stellen dafür besetzt werden müssten.Der Kronprinz sah sich mit seinen Delegierten weiterhin technische Präsentationen in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Marketing an. Anschließend besuchten sie das Steve-Jobs-Theater, um sich über "moderne Sprachprogramme", vermutlich die Fähigkeiten der digitalen Assistentin Siri, zu informieren.