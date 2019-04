Samsung beantragt Patent auf drahtlose Ohrhörer mit Wechselakku: Genial oder trivial?

Rechteckiger Schlitz im Gehäuse

Knopfzelle in der Größe einer Münze

Nadelstich gegen Apple?

Es könnte ein Wendepunkt der Geschichte sein - aber vielleicht ist es auch einfach nur eine Fußnote: Samsung hat Funkohrhörer mit Wechselakkus erfunden. Zumindest behauptet das der südkoreanische Konzern - und möchte sich die Idee vom Patentamt der Vereinigten Staaten schützen lassen.Man nehme einen vollständig drahtlosen Ohrstöpsel, der sich unter Zuhilfenahme elektromagnetischer Wellen mit einem Smartphone oder Computer verbindet. Dann schneide man einen rechteckigen Schlitz in die Oberseite des Gehäuses und stecke eine Knopfzelle hinein - fertig ist ein Ohrhörer mit Wechselakku. Ganz so simpel ist es zwar nicht, was Samsung beim US Patent & Trademark Office (USPTO) zum Patent angemeldet hat, aber im Grunde ist damit die Erfindung erschöpfend beschrieben. Bereits vor einem Jahr hat der koreanische Hersteller die entsprechende Schutzschrift bei der Behörde eingereicht, einem Bericht von Patently Mobile zufolge hat das USPTO den Antrag jetzt veröffentlicht.Die herausnehmbaren Akkus haben die Größe einer kleinen Münze. Sie sollen sich sowohl in den Ohrstöpseln als auch in einer separaten Station aufladen lassen. Wer über einen zweiten Satz Akkus verfügt, kann also weiter Musik oder Hörbücher genießen, wenn den Ohrhörern die Energie ausgeht. Samsung stellt sogar in Aussicht, dass das nahtlos geschehen soll, man also selbst während des Akkuwechsels die Stöpsel weiter zur persönlichen Beschallung verwenden kann.Wie ernst es Samsung mit dem Patentantrag meint, ist fraglich. Schließlich enthält die Schutzschrift nichts grundlegend Neues, in der Beschreibung der Ohrhörer mit Wechselakku kombiniert der koreanische Hersteller lediglich seit langer Zeit vorhandene und milliardenfach eingesetzte Technologien. Das ist trivial, nicht genial - und deshalb steht nicht zu erwarten, dass das USPTO das Patent auch tatsächlich erteilt. Die Revolution bleibt also vermutlich aus. Aber einen Nadelstich gegen Apple hat Samsung mit dem Antrag trotzdem gesetzt: Seht her, wir könnten etwas, wozu ihr nicht in der Lage seid. Vielleicht ist das ja der ganze Zweck der Aktion.