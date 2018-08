Ralph Nader: Wie Apple die Geldberge sinnvoller nutzen könnte

Lieber die Dividende erhöhen als den Aktienwert

Nader bekräftigt und ergänzt seine Vorschläge

Nader hatte in einem offenen Brief Anfang Mai bereits vorgeschlagen, eher das Geld direkt über Dividenden an die Aktieneigner auszuschütten. Zudem könnten von 2 Prozent der Summe (2 Milliarden US-Dollar) den 350.000 Foxconn-Arbeitern, die die iPhones bauen, ein Ganzjahresbonus ausgezahlt werden. Er schreibt: "Denken Sie an die wirtschaftliche Erleichterung und das Glück, das diese Geste bringen würde". Die Arbeiter schwitzten unter schwierigen Arbeitsbedingungen für den immensen Reichtum Apples und könnten sich selbst die von ihnen produzierten Apple-Handies nicht leisten.Weiterhin schlägt er eine Erhöhung der Forschungsausgaben vor, um die Auswirkungen der "toxischen Lieferkette" abzumildern. Gemeint sind damit vorallem die gefährlichen Arbeitsbedingungen in afrikanischen Minen, die Rohstoffe für die Smartphone-Herstellung fördern. Außerdem erwähnt er, Apple könne seine Verbraucherpreise senken, Gehälter und Renten erhöhen oder das Geld in produktive Neuinvestitionen stecken.Nun, da Apple eine hohe Summe für Aktienrückkäufe getätigt hat, betont Nader noch einmal seine Alternativvorschläge im Interview mit dem Radiosender NPR. Man hätte das Geld doch dafür ausgeben können, die Pensionsfonds zu stützen oder zur Verbesserung von Recyclingmethoden für alte Telefone und Computer, sprudelte es aus dem Rechtsanwalt. Während er Apple zugesteht, sich für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen einzusetzen, sagt er, dass der Konzern viel mehr tun könnte. "Die Art von Einkommen, die die chinesischen Arbeiter unter enormen Druck ihres Auftragnehmers erzielen, stellt keinen existenzsichernden Lohn dar – selbst in China," so Nader im Gespräch. Und weiter betont er: "Obwohl sie wissen, wie sie mit ihren überteuerten iPhones enorm viel Geld verdienen lässt, wissen sie nicht, wie sie es produktiv nutzen können."