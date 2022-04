Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Apps und Spiele im Mac App Store

Hinweis

Ein interaktives Bilderbuch, in dessen Mittelpunkt die erste Liebe einer jungen Frau steht: Das ist nur eines der Spiele, die heute im App Store mit Rabatt zu haben sind. In den preisreduzierten Filmen, zu denen unter anderem ein Science-Fiction-Streifen mit Jodie Foster gehört, geben sich zahlreiche Stars ein Stelldichein, etwa James Woods, Colin Firth und John Hurt. Amazon bietet aktuell bassstarke In-Ears und eine Powerbank speziell für iPhone 12 und 13 an.statt 9,99 € (ab macOS 10.11.6)Die App nimmt den Spieler mit auf eine epische Reise durch die Galaxis. "Star Wars: Knights of the Old Republic" spielt 4.000 Jahre vor dem Galaktischen Imperium und führt zu zahlreichen ikonenhaften Orten wie der Jedi-Enklave auf Dantooin oder der Sith-Akademie auf Korriban. Als Anführer einer Gruppe von Helden und Schurken muss man die Zukunft verändern und immer wieder den Versuchungen der dunklen Seite der Macht widerstehen. Dabei gibt es stets mehrere Wege, eine Situation zu meistern und schließlich erfolgreich zu sein. Die genauen Systemanforderungen lassen sich der Beschreibung im Mac App Store entnehmen. Die Fortsetzung Star Wars: KOTOR II ist derzeit ebenfalls zum reduzierten Preis erhältlich.statt 3,99 € (ab macOS 11.0)Diese App bringt das Verhalten älterer macOS-Versionen auf neuere Macs. Durch das Fokussieren eines einzelnen Fensters gelangen alle dazugehörigen ebenfalls in den Vordergrund. "All Windows Appear" verfügt darüber hinaus über eine ressourcenschonende App für die Menüleiste. Das Tool unterstützt sowohl den hellen als auch den dunklen Modus des Betriebssystems und startet auf Wunsch automatisch beim Hochfahren des Computers. Die aktuelle Version wurde nach Angaben des Entwicklers für macOS Monterey und Big Sur sowie M1-Macs optimiert.- 3,99 € statt 7,99 €- 1,99 € statt 4,99 €- 11,99 € statt 39,99 €statt 2,99 € (ab iOS 10.0)Das interaktive Bilderbuch thematisiert die erste Liebe einer jungen Frau namens Florence Yeoh. Diese erlebt in ihrer frischen Beziehung – wie im echten Leben - sowohl Herzrasen verursachende Höhen als auch scheinbar unendliche emotionale Tiefen. In einer Reihe kurzer Episoden entwickelt sich allmählich die Liebesgeschichte mit dem Cellisten Krish, welche den Blick von Florence auf sich selbst und die Welt entscheidend verändert. Die Spanne reicht dabei vom ersten Kennenlernen über Flirt und Streit bis hin zum Auseinanderleben.statt 6,99 € (ab iOS 8.0)In diesem Adventure-Game schlüpft der Spieler in die Rolle des Polizeichefs Jack Boyd und muss sich in einer Geschichte voller Korruption, Kriminalität und politischer Intrigen zurechtfinden. In "This is the Police" sind ständig Krisen zu bewältigen, zudem stehen Verhandlungen mit zwielichtigen Gestalten auf dem Programm. Zu allem Überfluss sind alle anstehenden Aufgaben in 180 Tagen zu erledigen, denn dann geht Jack Boyd in Rente. Das Spiel lässt sich auch auf einem Mac mit M1-Chip nutzen.- 2,99 € statt 4,99 €- 0,99 € statt 9,99 €- 0,99 € statt 1,99 €statt 9,99 €Drama von Harry Macqueen, 2020, 95 MinutenColin Firth und Stanley Tucci spielen in diesem Streifen das seit zwanzig Jahren leidenschaftlich verliebte Paar Sam und Tusker. Als bei einem der beiden eine frühe Demenz diagnostiziert wird, ändert sich das gemeinsame Leben grundlegend. Da sie wissen, dass ihnen nur wenig Zeit bleibt, planen Sam und Tusker eine Reise durch England, um noch einmal Freunde und Familie zu treffen und Orte der gemeinsamen Vergangenheit zu besuchen. Der Roadtrip stellt jedoch ihre lange Liebe auf eine harte Probe.statt 9,98 €Science-Fiction von Robert Zemeckis, 1997, 149 MinutenIn diesem Film, der mit zahlreichen Hollywood-Stars besetzt ist, spielt Jodie Foster eine Wissenschaftlerin und Funkamateurin namens Dr. Eleanor Arroway. Diese zeichnet mithilfe des SETI-Projekts eine Nachricht aus dem All auf. Darin unterbreitet eine außerirdische Lebensform der Menschheit das Angebot, mit ihr Kontakt aufzunehmen. Die Botschaft enthält auch den Bauplan für eine Maschine, mit welcher der Transport zu den Absendern zu bewerkstelligen ist. In weiteren Rollen sind unter anderem Matthew McConaughy, James Woods, John Hurt und Rob Lowe zu sehen.(Komödie, 1947) - 4,98 € statt 9,98 €(Komödie, 2010) - 3,99 € statt 9,99 €(Musicalverfilmung, 1986) - 3,98 € statt 9,98 €(Actionfilm, 2008) - 3,99 € statt 9,99 €(Kriegsdrama, 2020) - 5,99 € statt 9,99 €(Komödie, 2020) - 5,98 € statt 9,98 €statt 4.699,00 €Den 85-Zoll-Fernseher gibt es aktuell bei Amazon so günstig wie bei kaum einem anderen Onlinehändler. Das smarte 4K-Gerät verfügt über vier HDMI-Anschlüsse und zwei USB-Ports. Es unterstützt HDR10+, bietet einen besonders breiten Betrachtungswinkel und eine Antireflexbeschichtung. Der Fernseher passt die Helligkeits- und Kontrasteinstellungen automatisch an das Umgebungslicht im Raum an. Die mitgelieferte Fernbedienung lässt sich mithilfe der integrierten Solarzelle oder per USB laden. Das 75-Zoll-Modell ist derzeit ebenfalls zum reduzierten Preis zu haben.statt 99,99 €Die kabellosen In-Ears mit aktiver Geräuschunterdrückung gibt es aktuell bei Amazon zum absoluten Tiefpreis. Die Hörstöpsel klingen Testberichten zufolge gut und überzeugen vor allem bei der Basswiedergabe. Mit einer Akkuladung halten die Nothing ear (1) laut Hersteller etwa fünf Stunden durch. Das Ladeetui lässt sich über USB-C oder drahtlos mit Energie versorgen. Die In-Ears sind gemäß IPX4 gegen Feuchtigkeit geschützt. Im Lieferumfang sind drei Silikon-Ohrpolster in verschiedenen Größen enthalten. Konfigurieren lassen sich die Hörstöpsel mithilfe einer App, welche für iOS und Android verfügbar ist.statt 49,99 €Die Powerbank mit einer Kapazität von 5.000 mAh eignet sich vornehmlich zum drahtlosen Aufladen von iPhone 12 und iPhone 13 mit MagSafe. Der Hersteller nennt eine Ladeleistung von maximal fünf Watt. Andere Smartphones aus Cupertino sowie Android-Geräte lassen sich mithilfe eines smarten USB-C-Ports mit Energie versorgen, über diesen erhält auch die PowerCore Magnetic selbst den benötigten Strom. Das Gerät ist kompatibel zu Schutzhüllen, welche MagSafe unterstützen. Ein USB-C-Kabel ist im Lieferumfang enthalten.- 31,99 € statt 39,99 €- 499,00 € statt 649,00 €- 15,98 € statt 25,00 €- 94,30 € statt 119,00 €: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.