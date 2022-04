Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Apps und Spiele im Mac App Store

Weitere preisreduzierte Apps im Mac App Store:

Pelican Clipboard Manager

Die drei ??? - Schattenhelden

Mirror Magnet

Apps und Spiele im iOS App Store

Weitere preisreduzierte Apps im iOS App Store:

Nice Trace (Traceroute)

ISS Real-Time Tracker 3D

Scany

Filme im iTunes Movie Store und bei Amazon

Weitere preisreduzierte Filme im iTunes Movie Store und bei Amazon:

Blinded by the Light

Das war der Wilde Westen

Das blutrote Kleid

Eyes Wide Shut

Slumdog Millionär

Gadgets und Geräte

WD My Book 8 TB - 149,00 €

Weitere Gadgets und Geräte zu reduzierten Preisen:

Amazon Echo Show 8

Bowers & Wilkins PI7

B&O Beoplay HX

Blue Yeti

Hinweis

Wer immer schon einmal in die Rolle eines Fußball-Managers schlüpfen wollte, ohne allzu viel investieren zu müssen, wird heute im iOS App Store fündig. Im Angebot sind zudem ein Tower-Defense-Klassiker mit schnellem Gameplay und ein Clipboard-Manager für den Mac. Dramatisch, rasant, literarisch und episch geht es bei den aktuell reduzierten Filmen zu. Amazon unterbreitet derzeit Oster-Angebote und verkauft unter anderem eine externe Festplatte mit einer Kapazität von acht Terabyte und In-Ears von Bowers & WIlkens mit ansehnlichem Rabatt.statt 39,99 € (ab macOS 11.0)Die App bietet Unterstützung bei Mindmapping und Brainstorming und hilft so, Ideen und Konzepte zu entwickeln und zu strukturieren. "Focusplan Pro" kann unter anderem für die Vorbereitung von Reden und Meetings genutzt werden, dient aber auch der Planung umfangreicher Projekte. Zur Verfügung stehen mehr als 20 verschiedene Vorlagen sowie über 200 Sticker, mit welchen sich die Mindmaps illustrieren lassen. Eine Suchfunktion ist ebenso an Bord wie die Synchronisation mithilfe von iCloud.statt 14,99 € (ab macOS 10.8)Die App ist das dritte Spiel der preisgekrönten Kingdom-Rush-Reihe. Das Prequel führt zurück an den Anfang der bekannten epischen Geschichte. Es bietet zahlreiche neue Features und Inhalte sowie drei Schwierigkeitsgrade. "Kingdom Rush Origins" kommt aber natürlich nach wie vor mit dem typischen Grafikstil und dem rasanten Gameplay daher, welcher die ganze Serie auszeichnet. Die Full-HD-Version des Tower Defense Games lässt sich in vollem Umfang und ohne Einschränkungen nutzen, In-App-Käufe gibt es nicht. Eine Version für iPhone und iPad ist ebenfalls verfügbar.- 2,99 € statt 4,99 €- 9,99 € statt 12,99 €- 4,99 € statt 8,99 €statt 9,99 € (ab iOS 10.0)Auch in der neuen Ausgabe dieses Spiels gilt es, eine Fußballmannschaft als Manager zum Erfolg zu führen. Zur Auswahl stehen Teams aus 25 Ländern und mehr als 60 Ligen. Dabei kann man sich entscheiden, ob man die Leitung eines international auftretenden Spitzenclubs übernimmt oder eines kleinen Vereins, der erst noch in höhere Spielklassen aufsteigen muss. Zwischendurch nimmt man auf der Trainerbank Platz und beeinflusst mit seinen Entscheidungen das Geschehen auf dem Platz. Die in "Football Manager 2022" enthaltenen Taktikvorlagen basieren auf realen Spielphilosophien.statt 9,99 € (ab iOS 13.0)Eine "schwammtastische" Reise unternehmen können vor allem Kinder in diesem Remake des Kultspiels. "SpongeBob SquarePants" stellt den Spieler vor die Aufgabe, dem bösen Plankton zu zeigen, dass sich Verbrechen noch weniger lohnen als die Arbeit für einen gewissen Mr. Krabs. Als wäre das noch nicht schwer genug, muss man außerdem Bikini Bottom vor einer Armee aus fiesen Robotern beschützen. Das Spiel unterstützt mit iPhone und iPad kompatible Game Controller, die Sprachausgabe erfolgt vollständig auf Deutsch.- 0,99 € statt 1,99 €- 0,99 € statt 4,99 €- 3,99 € statt 9,99 €statt 9,99 €Drama von Sean Durkin, 2021, 107 MinutenJude Law und Carrie Coon spielen in diesem mehrfach ausgezeichneten Film ein Ehepaar, das sich zunehmend entfremdet. Rory und Allison ziehen Mitte der 1980er Jahre aus einem Vorort von New York ins ländliche England. Dort bewohnen sie ein riesiges Herrenhaus voller dunkler Kammern und knarrender Treppen. Während der Ehemann in seinem Heimatland dem ganz großen Geld nachjagt, droht die Familie schon bald unter ihrem Lebensstil und der voranschreitenden Isolation zusammenzubrechen.statt 9,98 €Thriller von Luc Besson, 1994, 132 MinutenDer Kultfilm des französischen Regisseurs, der auch das Drehbuch verfasste, wurde aufwändig restauriert und liegt jetzt in einer 4K-Version vor. Jean Reno schlüpft darin in die Rolle des Auftragskillers Léon, der in den Straßen von New York unterwegs ist, aber ansonsten sehr zurückgezogen lebt. Er gerät unversehens in einen Strudel von Ereignissen, als die Familie seiner zwölfjährigen Nachbarin Mathilda von korrupten Polizisten ermordet wird. Diese bittet Léon, sie Mörderin auszubilden, damit sie Rache nehmen kann.(Tragikomödie, 2019) - 3,99 € statt 9,99 €(Western, 1962) - 3,98 € statt 9,98 €(Horrorfilm, 2018) - 4,99 € statt 11,99 €(Literaturverfilmung, 1999) - 3,98 € statt 9,98 €(Drama, 2008) - 3,98 € statt 9,98 €statt 499,00 €Der Gaming-Monitor mit einem Seitenverhältnis von 21:9 bietet eine Auflösung von 3.440 mal 1.440 Bildpunkten. Das Curved-Display unterstützt Bildwiderholfrequenzen von bis zu 150 Hertz, High Dynamic Range und 90 Prozent des DCI-P3-Farbraums. Anschluss an Mac beziehungsweise PC findet das Gerät per HDMI, oder DisplayPort. Die Einstellungen erfolgen mithilfe eines kleinen Joysticks, mit dem man unter anderem schnell einen der acht verfügbaren Anzeigemodi auswählen kann. Netzteil und DisplayPort-Kabel sind im Lieferumfang enthalten. Huawei gewährt 30 Monate Garantie. Der gebogene 16:9-Monitor MateView GT 27 ist derzeit ebenfalls im Preis reduziert, er kostet 259,00 Euro statt 399,00 Euro.statt 59,99 €Im Rahmen der aktuellen Oster-Angebote verkauft Amazon derzeit unter anderem den Fire TV Stick 4K zum halben Preis. Damit stellt das Gerät wieder einmal eine der günstigsten Möglichkeiten dar, Apple TV+ und andere Streamingdienste auf einem UHD-Fernseher zu nutzen. Zahlreiche weitere Anwendungen wie etwa die Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender sowie diverse Apps und Spiele sind ebenfalls verfügbar. Die Sprachfernbedienung ist im Lieferumfang enthalten. Ebenfalls im Preis reduziert ist der Fire TV Stick für Full-HD-Fernseher, er kostet 22,99 Euro statt 39,99 Euro. Den Fire TV Cube bietet Amazon für 59,99 Euro statt 119,99 Euro an.statt 169,00 €Amazon offeriert aktuell die externe Festplatte WD My Book mit einer Speicherkapazität von 8 TB zum rabattierten Preis an. Das USB-3-Gerät ist kompatibel zu Time Machine und verfügt über eine Hardware-Verschlüsselung mit AES256. Im Lieferumfang enthalten sind Netzteil und USB-3-Kabel. Weitere Speichergrößen von 3 bis 18 Terabyte sind ebenfalls zu haben, die Preise hierfür liegen zwischen 97,00 Euro und 372,67 Euro.- 89,99 € statt 129,99 €(In-Ears mit ANC) - 299,02 € statt 399,99 €(Bluetooth-Kopfhörer mit ANC) - 349,99 € statt 499,99 €(USB-Mikrofon) - 94,30 € statt 139,99 €: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.