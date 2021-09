Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Apps und Spiele im Mac App Store

Hidden Folks

Balls vs. Pixels: Break-it!

UltraHex

eXtra Voice Recorder Pro

Apps und Spiele im iOS App Store

The Stillness of the Wind

Quell Reflect+

Lovecraft's Untold Stories

Filme im iTunes Movie Store und bei Amazon

Diktor Schiwago

Dune

Miss Undercover

Solo für 2

Xiaomi Smart TV P1 50 Zoll - 469,00 €

Seagate One Touch 5 TB - 99,99 €

Spektakuläre Weltraumschlachten und eine epische Lebensgeschichte mit grandiosen Bilden und vielen Stars: Das sind nur zwei der heutigen App- und Filmschnäppchen. Außerdem gibt es unter anderem einen Hex-Editor und einen Voice-Recoder für den Mac zu reduzierten Preisen. Eine große externe Festplatte etwa für Time-Machine-Backups sowie eine Powerbank mit Drahtlos-Ladefunktion sind aktuell ebenfalls mit Rabatt zu haben.statt 129,99 € (ab macOS 10.15)Die App konvertiert PDF-Dateien, gescannte Dokumente und Bilder in verschiedene Formate wie etwa Word, Excel, Rich Text oder Star Office. FineReader PDF arbeitet äußerst exakt und bietet hohe Erkennungsraten, zudem behält das Programm bei der Umwandlung das Format der Ursprungsdatei bei. Durch die Unterstützung von Apples Continuity lassen sich Dokumente mit einem iPhone oder iPad erfassen und dann auf dem Mac konvertieren.statt 14,99 € (ab macOS 10.9)Das dynamische Echtzeit-Strategiespiel wurde von den Machern der "Kingdom Rush"-Trilogie entwickelt. "Iron Marines" ist ein Weltraumabenteuer mit zuweilen scheinbar aussichtslosen Missionen. Der Spieler hat dabei keine geringere Aufgabe zu lösen, als die Galaxie zu retten. Die Reise führt ihn durch mehr als 20 Kampagnen in drei verschiedenen Welten. Der Weg ist stets gepflastert mit Roboterarmeen, zerschellten Raumschiffen, kosmischen Monstern und vielen weiteren Herausforderungen.- 1,99 € statt 4,99 €- 0,49 € statt 2,99 €- 2,99 € statt 4,99 €- 2,99 € statt 4,99 €statt 12,99 € (ab iOS 11.0)Die App bietet Grundschulkindern die Möglichkeit, im Unterricht gelernte Stoffe zu üben und zu vertiefen. "Grundschule Deutsch" enthält zahlreiche Spiele in den Bereichen Rechtschreibung, Grammatik, Lesen und Zuhören. Sämtliche Inhalte sind auf die Lehrpläne abgestimmt. Für jede Klasse haben die Entwickler des Schulbuchverlags Westermann verschiedene illustrierte Themenwelten erschaffen. Die App umfasst zunächst die Jahrgänge eins und zwei, die Klassenstufen drei und vier werden demnächst mit einem kostenlosen Update freigeschaltet.statt 4,49 € (ab iOS 11.0)Spektakuläre Schlachten in den Weiten des Alls, an denen Hunderte von Raumschiffen beteiligt sind, bietet dieses Strategiespiel mit AR-Elementen. Der Spieler seht in "Cosmic Frontline" vor der Aufgabe, 30 Planetensysteme zu erobern. Dabei sollte er seine Züge stets mit Bedacht wählen und zudem großes taktisches Geschick unter Beweis stellen. Nur so lassen sich die mächtigen Gegner besiegen, welche sich dem Erreichen des Ziels immer wieder in den Weg stellen.- 2,99 € statt 4,99 €- 0,99 € statt 1,99 €- 1,99 € statt 9,99 €statt 9,98 €Literaturverfilmung von Sydney Pollack, 1985, 160 MinutenDie Verfilmung des autobiografischen Romans der Schriftstellerin Karen Blixen war einer der erfolgreichsten Filme des Jahres und wurde mit sieben Oscars ausgezeichnet. Nach der Heirat mit ihrem Cousin Bror Blixen (Klaus Maria Brandauer) baut die reiche Dänin Karen Dinesen, gespielt von Meryl Streep, gemeinsam mit ihm in Kenia eine Kaffeeplantage auf. Die Ehe ist allerdings alles andere als glücklich und gerät in ernste Turbulenzen, als der attraktive Jäger und Abenteurer Denys Finch Hatton (Robert Redford) auftaucht.statt 9,99 €Science-Fiction von Christopher Nolan, 2014, 169 MinutenIn diesem Sci-Fi-Epos hängt das Schicksal der Menschheit von einer einzigen Weltraummission ab. Auf der Suche nach einem neuen Zuhause im Weltall dringt ein Forscherteam durch ein Wurmloch in die Weiten des Kosmos vor, um eine Welt zu finden, auf welcher der Homo sapiens eine Zukunft haben könnte. Die Hauptrollen in dem Film, der mit einem Oscar ausgezeichnet wurde, spielen Matthew McConaughey, Anne Hathaway und Jessica Chastain. Zudem sind zahlreiche weitere Hollywoodstars zu sehen, beispielsweise Ellen Burstyn, Michael Caine und Casey Aflleck.(Romanverfilmung, 1965) - 3,98 € statt 9,98 €(Science-Fiction, 1984) - 5,98 € statt 9,98 €(Krimikomödie, 2001) - 3,98 € statt 9,98 €(Komödie, 1984) - 3,98 € statt 9,98 €statt 599,00 €Xiaomi ist nicht nur einer der weltweit größten Smartphone-Hersteller, das Unternehmen bietet seit einiger Zeit auch Fernseher an. Das smarte 50-Zoll-Gerät aus der P1-Serie ist derzeit bei Amazon so günstig wie bei keinem anderen Onlinehändler. Es bietet eine Auflösung von 4K, läuft mit Android-TV und unterstützt unter anderem Amazon Prime Video und Netflix. Zahlreiche weitere Apps stehen durch den Zugriff auf den Google Play Store zur Verfügung. An Bord sind drei HDMI-Anschlüsse, zwei USB-Ports, LAN und WLAN sowie Bluetooth.statt 129,99 €Die mobile Festplatte ist für PCs und Macs gleichermaßen geeignet und lässt sich unter anderem für Time-Machine-Backups einsetzen. Die Seagate One Touch überträgt Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 120 Megabyte pro Sekunde. Die Stromversorgung erfolgt über den USB-Port, ein Netzteil ist daher nicht erforderlich. Seagate gewährt auf das Gerät mit einer Speicherkapazität von fünf Terabyte zwei Jahre Garantie. Im Preis eingeschlossen ist zudem der "Rescue Service" des Herstellers für die Datenwiederherstellung im Fall von Defekten.statt 35,99 €Die Powerbank von Anker gibt es heute bei Amazon knapp 30 Prozent günstiger als sonst. Die Powercore bietet eine Kapazität von 10.000 Milliamperestunden und verfügt über einen USB-C-Eingang. Darüber hinaus ist eine Qi-Ladefläche integriert, sodass iPhones, AirPods und andere Geräte drahtlos geladen werden können. Im Lieferumfang ist ein USB-A-auf-USB-C-Ladekabel enthalten, die Garantiezeit beträgt zwei Jahre. Ein Netzteil muss allerdings separat erworben werden, geeignet ist etwa das sehr kompakte Nano Pro von Anker.: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.