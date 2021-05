Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Apps und Spiele im Mac App Store

Weitere preisreduzierte Apps im Mac App Store:

Apps und Spiele im iOS App Store

Weitere preisreduzierte Apps im iOS App Store:

Filme im iTunes Movie Store und bei Amazon

Weitere preisreduzierte Filme im iTunes Movie Store und bei Amazon:

Gadgets und Geräte

Eine funktionsreiche Kalender-App für den Mac, ein von Apple ausgezeichnetes Spiel für iPhone, iPad und Apple TV sowie Tom Cruise auf gefährlicher Mission: Das sind drei der heutigen Anwendungen und Filme, welche zu reduzierten Preisen zu haben sind. Außerdem stehen das Magic Keyboard für iPad Pro 12,9" und ein leistungsfähiger Saugroboter mit App-Steuerung auf unserer heutigen Liste der günstigen Angebote.statt 27,99 € (ab macOS 10.10)Die deutschen Finanzbehörden stellen seit diesem Jahr keine Steuer-Apps mehr zur Verfügung. Wer seine Abgabepflicht nicht im Browser erfüllen möchte, kann auf diese schlicht Steuerklärung genannte Mac-App zurückgreifen. Sie eignet sich sowohl für Privatwender als auch Freiberufler und kleine Unternehmen. Unterstützt werden neben der Einkommensteuerklärung für das Jahr 2020 auch Umsatzsteuervoranmeldungen für 2021. Ein Modul für die Einnahmenüberschussrechnung ist ebenfalls enthalten. Zusatzpakete für frühere Jahre sind per In-App-Kauf erhältlich.statt 54,99 € (ab macOS 10.13)Die Kalender-App für den Mac bietet eine Vielzahl von Features, welche der von Apple mit macOS gelieferten Anwendung fehlen. Informant verfügt unter anderem über einen Aufgabenplaner, der sich etwa für Projekte einsetzen lässt. Darüber hinaus gibt es Checklisten, zudem kann man die App auf vielfältige Weise an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Informant unterstützt die Synchronisation mit dem Google-Kalender, Toodledo und Evernote.- 0,00 € statt 3,49 €- 3,49 € statt 4,49 €- 10,99 € statt 12,99 €statt 8,99 € (ab iOS 10.0)Der Klassiker wurde 2019 von Apple als Spiel des Jahres für Apple TV ausgezeichnet. "Wonder Boy: The Dragon's Trap" bietet handgezeichnete Animationen sowie drei Schwierigkeitsgrade. Die Hauptfigur des Spiels ist ein Jüngling, wahlweise auch ein Mädling, welcher von einem Drachen in ein Mischwesen aus Mensch und Echse verwandelt wurde. Aufheben kann den Fluch nur das Salamanderkreuz, auf der Suche danach gilt es, zahlreiche Schauplätze zu besuchen und etliche Herausforderungen zu bestehen.statt 5,49 € (ab iOS 14.0)Fernsehgeräte zahlreicher Hersteller lassen sich mit dieser App komfortabel steuern. Das Design von TV Remote ist optisch bewusst schlicht gehalten, um die Bedienung zu erleichtern. Mit Siri-Kurzbefehlen kann man bestimmte Vorgänge automatisieren, ein Widget sowie eine App für die Apple Watch sind ebenfalls verfügbar. Eine Liste aller unterstützten TV-Geräte und Streamingboxen ist auf der Seite der App im iOS App Store zu finden.- 6,99 € statt 9,99 €- 0,49 € statt 2,29 €- 6,99 € statt 9,99 €statt 9,99 €Actionfilm von Christopher McQuarrie, 2018, 147 MinutenIn diesem Streifen, welcher wie die Vorgänger auf einer Fernsehserie der 1960er Jahre basiert, spielt Tom Cruise zum sechsten Mal den Agenten Ethan Hunt. Diesmal erhält er den Auftrag, gestohlenes Plutonium aufzuspüren und wiederzubeschaffen. Um sein Team zu retten, vollendet er die Mission jedoch zunächst nicht. Der Film zeichnet sich vor allem durch eine große Dynamik und zahlreiche spektakuläre Stunts aus.statt 9,98 €Biopic von Bryan Singer, 2018, 135 MinutenDer Film ist eine Hommage an die legendäre Band "Queen". Er erzählt die Geschichte des charismatischen Frontmanns Freddie Mercury, gespielt von Rami Malek. Die Zeitspanne reicht dabei von der Gründung im Jahr 1970 bis zum Live-Aid-Konzert, welches sechs Jahre vor Mercurys Tod stattfand. Der Streifen wurde mit vier Oscars bedacht, eine der begehrten Auszeichnungen erhielt der Hauptdarsteller. "Bohemian Rhapsody" ist mit einem weltweiten Einspielergebnis von über 900 Milionen US-Dollar das finanziell erfolgreichste Biopic aller Zeiten.(Komödie, 1961) - 3,98 € statt 9,98 €(Komödie, 2019) - 4,98 € statt 9,98 €(Actionfilm, 2017) - 3,99 € statt 9,99 €(Kriegsfilm, 2019) - 5,98 € statt 9,98 €statt 879,00 €Die 2020er Generation des Highend-Tablets aus Cupertino gibt es heute bei Media Markt zum absoluten Tiefpreis. Das iPad Pro mit 11-Zoll-Display verfügt zwar im Unterschied zum vor Kurzem vorgestellten Nachfolger nicht über Apples hauseigenen M1-Chip, bietet aber große Leistungsreserven und ist somit auf Jahre hinaus zukunftssicher. Apple dürfte das Gerät bis mindestens 2025 mit Updates versorgen.statt 399,00 €Media Markt bietet die smarte Tastatur für das iPad Pro 12,9" heute zum absoluten Tiefpreis an. Das Magic Keyboard wurde für die erste und zweite Generation der großen Tablets aus Cupertino entwickelt, es ist jedoch funktional kompatibel mit dem neuen iPad Pro 12,9", welches mit dem M1-Prozessor und einem Liquid Retina XDR-Display in Mini-LED-Technik ausgestattet ist. Es verfügt über beleuchtete Tasten, unterstützt Multi-Touch-Gesten und bietet einen USB-Anschluss zum Laden des Tablets. Weitere Geräte aus Cupertino sind derzeit bei Media Markt im Rahmen der Apple Week ebenfalls günstiger zu haben.statt 699,00 €Der Saugroboter, den es heute bei Amazon fast für die Hälfte der unverbindlichen Preisempfehlung gibt, verfügt über ein dreistufiges Reinigungssystem und einen Turbomodus für Teppiche. Er kartiert die Räume, in denen er tätig wird, und findet selbständig zu seiner Ladestation zurück, wenn die Akkuladung zur Neige geht. Anschließend beginnt er an der Stelle wieder mit der Arbeit, an der er sie unterbrechen musste. Steuern lässt sich der iRobot Roomba 981 per App sowie mithilfe von Amazon Alexa und Google Assistant.: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.