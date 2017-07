Public Beta 3 von macOS High Sierra und iOS 11 ebenfalls verfügbar

Nur einen Tag nach Freigabe der letzten Entwicklerversionen hat Apple nun auch Updates für Teilnehmer des öffentlichen Betaprogramms veröffentlicht. Neben macOS 10.13 High Sierra und iOS 11 lässt sich auch tvOS 11 in der dritten Betaversion laden. Es handelt sich dabei um dieselben Builds, die seit gestern schon für Entwickler zur Verfügung stehen. Eine Zusammenfassung der Änderungen in Beta 4 bzw. Public Beta 3, diese sind hauptsächlich kosmetischer Natur, bietet folgende Meldung: Wer sich für die Teilnahme am öffentlichen Betaprogramm interessiert, kann über diese Seite für einen Zugang bewerben. Erstmals ist in diesem Jahr auch tvOS mit von der Partie, nachdem es die Public Beta bislang nur für macOS und iOS gab. Wenn Apple die Bewerbung akzeptiert, das Gerät registriert und ein Beta-Profil installiert ist, erscheinen neue Systemversionen in der Software-Aktualisierung des Mac App Stores, in den iOS-Einstellungen oder der Update-Funktion auf dem Apple TV. Ein Feedback-Assistent ermöglicht, Apple direkt Rückmeldung zu bieten.