Problem mit MagentaTV auf dem Mac: Safari 12 führt zu Fehlermeldung

MagentaTV klappt nicht mit Safari 12

Nutzer des Telekom-Angebots MagentaTV sind von einem hartnäckigen Problem betroffen, das bei der Verwendung des Dienstes auf dem Mac auftritt. Wer die Fernsehsender des TV-Services über Safari 12 schauen möchte, erhält eine Fehlermeldung mit dem Hinweis, bitte die aktuelle Version des dazu nötigen Plugins zu installieren. Doch das bringt Nutzerberichten zufolge nichts.Der dazugehörige Thread im Supportforum der Telekom ist bereits auf 48 Seiten angewachsen. Anwender beschweren sich darüber, dass die Installation des Plugins den Fehler nicht behebe und MagentaTV entsprechend im Zusammenspiel mit Safari 12 nicht nutzbar sei. Die Inkompatibilität mit der neuesten Version von Safari ist besonders problematisch, da Kunden keine Möglichkeit haben, auf einen anderen Browser auszuweichen – MagentaTV auf dem Mac setzt explizit Safari voraus. Wer einen Mac mit Safari 12 einsetzt, hat momentan also schlicht Pech gehabt.Die Telekom ist sich des Problems bewusst. Eine Mitarbeiterin des Unternehmens stellte im genannten Thread bereits eine Behebung des Fehlers in Aussicht: „Die Kollegen arbeiten bereits an einer Lösung des Problems, welche in den kommenden Wochen zur Verfügung gestellt wird.“ Die Stellungnahme stammt vom 20. September. Doch Nutzern zufolge hat sich bis heute nichts getan. Auch zwei Monate nach den angekündigten „kommenden Wochen“ schauen Mac-Nutzer mit Safari 12 bei MagentaTV entsprechend nach wie vor in die Röhre.