Preisreduzierte Filme und Apps der Woche für iPhone, iPad und Mac

Ob tragisch oder lustig: Fast alle Filme unserer dieswöchigen Aufstellung sind nicht nur im Preis reduziert, sondern haben auch Preise abgeräumt. Dabei sind mehrfache Oscar-Gewinner ( Inception ), auch Awards aus vom Torino Film Festival ( Win Win ), dem franzöischen Filmpreis César ( Der Geschmack von Rost und Knochen ) und ein paar Golden Globes (Vier: American Hustle , zwei Mal nominiert: Spy – Susan Cooper Undercover ).Die ausgesuchten Apps im Angebot kümmern sich diese Woche in erster Linie um Fotos: Neben professioneller Bildbearbeitung sind Effekt-Apps für's iPhone genauso mit von der Partie wie ein ausgewachsener Collage-Editor auf dem Mac. Ein Tool entfernt Metadaten aus Digitalbildern, ein anderes hilft Videosammlern ihre Werke zu katalogisieren. Coole Spiele und Grafikprogramme runden das Allerlei ab.: Die Rabatte sind in aller Regel zeitlich befristet und können im Verlauf des Wochenendes und erst recht ab der kommenden Woche enden. Wir übernehmen für die Preisnachlässe der Anbieter keine Gewähr.statt 9,99 Euro (Leihe: 3,99 Euro)Komödie von 2014 mit Christian Bale, Amy Adams, Jennifer Lawrence, Bradley Cooper. Regie: David O. RusellRotten Tomatoes: 92%, Metacritic: 90Die absurde und auf einer wahren Begebenheit fußende Geschichte über einen vertrackten Deal des FBI-Agenten Richie DiMaso mit zwei Trickbetrügern in den 70ern erhielt vier Golden Globe Awards und war für 10 Oscars nominiert.statt 5,99 Euro (Leihe: 3,99 Euro)Drama von 2013 mit Marion Cotillard, Matthias Schoenaerts, Armand Verdure. Regie: Jacques AudiardRotten Tomatoes: 82%, Metacritic: 73Ein alleinerziehender Mann trifft in dem Intensiv-Film auf eine Trainerin von Killerwalen. Nachdem sie ihre Beine verliert, kommen sich beide näher und finden einen Weg zurück ins Leben.statt 9,99 Euro ( Leihe: 3,99 Euro Science-Fiction-Action mit Leonardo Di Caprio, Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy. Regisseur: Christopher Nolan.Rotten Tomato: 86%, Metacritic: 74Vier Oskars erhielt der actiongeladene Science Fiction, in dem Dom Cobb (Di Caprio) wertvolle Geheimnisse aus dem Unterbewußtsein seiner träumenden Opfer stiehlt.statt 9,99 Euro (Leihe: 3,99 Euro)Agenten-Komödie von 2015 mit Melissa McCarthy, Jason Statham, Rose Byrne. Regie: Paul FeigRotten Tomatoes: 94%, Metacritic: 75Eine Schreibtischangestellte springt für einen Außendienst-Agenten ein und taucht verdeckt in die Welt der Drogendealer und Ganoven ein.statt 9,99 Euro (Leihe: 3,99 Euro)Thriller von 2013 mit Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Paul Dano. Regie: Denis VilleneuveRotten Tomato: 81%, Metacritic: 74Die Kameraarbeit für das Thriller-Puzzle um einen Vater, der auf grausame Weise dem Entführer seiner Tochter nachstellt, war eine Oscar-Nominierung wert.statt 9,99 Euro (Leihe: 3,99 Euro)Drama von 2011 mit Paul Giamatti, Amy Ryan, Bobby Cannavale. Regie: Tom McCarthyRotten Tomato: 94%, Metacritic: 75Ein Ringkampftrainer und Jurist übernimmt einen Klienten, dem das Altersheim droht. Dessen Enkel und die Mutter des Jungen bringen das Leben des Protagonisten ordentlich durcheinander.statt 21,99 Euro (ab iOS 11.1)Professionelle Fotobearbeitung gelingt mit Affinity Photo, die App bietet seitenweise Funktionen und iPad-Optimierungen.Auch im Angebot:statt 21,99 (ab iOS 11.1)statt 4,49 Euro (ab iOS 10.3)Auch die dritte Auflage führt alle Rechnungen auf einer Seite auf, die Einträge sind im nachhinein editierbar. Zusätzlich glänzt sie durch eine Menge nützlicher Funktionen.statt 16,99 Euro (ab iOS 7)Fast alle Spiele rund um die Manga-Figuren aus dem Final-Fantasy-Universum sind zurzeit auf die Hälfte reduziert.Auch im Angebot:statt 16,99 Euro (ab iOS 5.1.1)statt 16,99 Euro (ab iOS 5.1.1)statt 14,99 Euro (ab iOS 8)statt 2,29 Euro (ab iOS 11)Die App verwandelt mit einer Vielzahl von Einstellungen und Filtern jedes Foto in ein verschmutzes, verkratzes oder anderweitig verschmuddeltes Kunstwerk.Ebenfalls von JixiPix heruntergesetzt:statt 5,49 Euro (ab iOS 11)statt 2,29 Euro (ab iOS 11)statt 2,29 Euro (ab iOS 11)statt 10,99 Euro (ab iOS 8)Präzise, schnell und mithilfe von umfangreichen Angaben auf dem Screen können Musiker ihre Instrumente per Stimmgerät-App kalibrieren.Auch im Angebot:statt 4,49 Euro (ab iOS 8)statt 4,49 Euro (ab iOS 8)statt 4,49 Euro (ab iOS 8)statt 54,99 Euro (ab macOS 10.7)Professionelle Bildbearbeitung verschmelzt der Photoshop-Konkurrent mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und vielen leistungsfähigen Funktionen.Auch im Angebot:statt 54,99 Euro (ab macOS 10.7)statt 21,99 Euro (ab macOS 10.8.5)Coole Mischung aus Rollenspiel mit schrägen Typen und comicgleichem Egoshooter. Der Cel-Shading-Stil hält dabei die Systemvoraussetzungen niedrig.statt 16,99 Euro (ab macOS 10.10)Das Dienstprogramm ermöglicht Zeitstempel, EXIF-Angaben, Dateiflags und andere Metadaten von allerlei Digitalfoto-Formaten zu editieren oder zu eliminieren.statt 10,99 Euro (ab macOS 10.14)In einem aufgeräumten Interface können Filmer Stellen in ihren Werken markieren und beschriften sowie die Videos katalogisieren.statt 54,99 Euro (ab macOS 10.7)Drei Jahre hat die Entwicklung dieses Foto- und Collage-Editors gedauert. Darin kann man Kanten reißen, Objekte wie Klebebänder integrieren und vieles mehr – in hoher Qualität.