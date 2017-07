Preisnachlass: 2016er MacBook 12’’ im Sonderangebot

1,2 GHz, 512 GB SSD und Roségold

Update 2017

Da Apple auf der WWDC vor einem Monat sämtliche Notebooks im Programm angefasst und mit einer neuen Prozessorgeneration ausgestattet hat, purzeln die Preise bei den Händlern für die vorherigen Generationen. Als kleinstes Notebook bildet das MacBook 12’’ da keine Ausnahme. Cyberport bietet heute in der »CyberDeals«-Aktion die damals höherwertige Ausführung für 1.249 Euro an (Store: ), 150 Euro weniger als normalerweise und 550 Euro günstiger als der ursprüngliche Apple-Preis.Das konkrete Modell verfügt über einen Intel Core m5 Prozessor, der mit 1,2 GHz getaktet ist (Turboboost bis zu 2,7 GHz). Als Festplatte kommt eine SSD mit einer Kapazität von 512 GB zum Einsatz, der Arbeitsspeicher beträgt 8 GB. Die Farbausführung ist Roségold. Wie für Notebooks dieser Baureihe üblich, verfügt das Gerät nur über zwei Anschlüsse: eine 3,5-mm-Klinke für Kopfhörer und die als Universalanschluss gedachte USB-C-Buchse. Nur per Adapter sind die früher üblichen Schnittstellen wie USB-A, HDMI oder DisplayPort zu erreichen. Auch die Stromversorgung erfolgt beim MacBook über diese USB-C-Schnittstelle. Das 12’’ große Retina-Display löst mit 2304 x 1440 auf, beim Akku verspricht Apple eine Nutzungszeit von bis zu 10 Stunden.Das Cyberport-Angebot gilt nur für einen Vorrat von 50 MacBooks und höchstens bis morgen früh um 9 Uhr. Nach einem Klick auf Kaufen zeigt die Rechnung zunächst die normalerweise anfallenden 1.399 Euro als Preis an. Erst am Ende der Auflistung gibt es den Aktionsrabatt namens »Gutschein Cybersale« im Wert von 150 Euro, der zum Endpreis von 1.249 Euro führt. Bei Standardzustellung fallen keine weiteren Versandkosten an. Optional können Käufer für 199 Euro den AppleCare Protection Plan für MacBooks hinzubuchen, welcher die Garantie auf von den üblichen 12 auf 36 Monate erweitert und exklusiven Service durch Apple-Experten sicherstellt.Auf der WWDC stellte Apple kurz das MacBook 12'' 2017 vor. Dieses erhielt Prozessoren der Kaby-Lake-Generation und eine leicht veränderte Tastatur, blieb aber optisch mit der Vorgängergeneration identisch. Heute hat die kleinere Ausführung 1,2 GHz m3, allerdings nur eine 256 GB SSD und kostet bei Apple 1.499 Euro.Weiterführende Links: