Philips Hue 3.0 für iOS: Moderne UI, schnelle Navigation

Überarbeitetes User Interface soll intuitivere Bedienung bieten

Philips hat ein umfassendes Update der hauseigenen Hue-App für iOS veröffentlicht, über die Nutzer die dafür vorgesehenen LED-Lichtsysteme steuern können. Der Hersteller nennt Version 3.0 die „größte Aktualisierung“ der Anwendung seit über zwei Jahren. Zu den auffälligsten Features zählen die neue Benutzeroberfläche und die über 30 zusätzlichen Lichtszenarien.Philips setzt auf eine modernisierte UI, die eine schnellere und intuitivere Navigation als die 2er Version bieten soll. Bedienelemente wie Farben, Helligkeit und Visualisierungen lassen sich zum Beispiel besser erreichen als bisher.Zusätzlich gibt es 30 neue Szenarien, die über bestimmte Farbkombinationen eine individuelle Atmosphäre für jeden Raum schaffen. Per Knopfdruck erscheint das jeweilige Zimmer zum Beispiel nur in bestimmten Blautönen oder einer Orange-Variation. Anwender können zudem eigene Fotos von den Algorithmen der App analysieren lassen, um an dem jeweiligen Bildinhalt orientierte Lichtszenarien zu erhalten.Philips Hue 3.0 für iPhone, iPad und iPod touch setzt mindestens iOS 10.0 voraus. Die App ist gratis verfügbar (Store: ).