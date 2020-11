Parallels äußert sich zu M1, Virtualisierung und Windows on ARM

M1-kompatible Version von Parallels Desktop kommt

... und damit auch Windows auf dem M1-Mac?

Wer bislang ein anderes Betriebssystem als macOS nativ auf seinem Mac ausführte, muss sich jetzt an die neue M1-Welt gewöhnen. Es ist dann nicht mehr möglich, Windows zu installieren – Apple betonte während der ersten Vorstellung lediglich Virtualisierung von Linux. Jetzt hat sich Parallels noch einmal zu Wort gemeldet und den weiteren Fahrplan grob skizziert . Zunächst einmal die unmittelbar guten Nachrichten: Parallels Access, Toolbox und Client funktionieren ab dem ersten Tag auf den neuen M1-Macs. Dies erfolgt zwar bis zur Anpassung via Rosetta, dennoch kann man die Lösungen direkt in Betrieb nehmen. Ganz anders gestaltet sich die Situation für Virtuelle Maschinen, denn Parallels Desktop läuft leider nicht.Parallels betont aber, man arbeite aktiv an einer M1-kompatiblen Version von Parallels Desktop. Das ist so weit noch nicht die große Überraschung, denn frühere Stellungnahmen hatten bereits ins selbe Horn gestoßen. Sehr viel bedeutender klingt hingegen eine andere Aussage der Pressemitteilung, in der sich Parallels erfreut über eine Microsoft-Ankündigung bezüglich Windows on ARM zeigt. Auch die ARM-Variante von Windows läuft aus verschiedenen Gründen nicht nativ auf M1-basierten Macs (siehe diese Meldung von Juni: ). Daran dürfte sich zwar nichts ändern, zumindest suggeriert Parallels aber potenzielle Ausführung über eine Virtuelle Maschine.Damit wären Boot Camp bzw. Windows auf dem Mac via Virtualisierungsumgebung immer noch nicht vollständig ersetzt, ein erster großer Schritt aber getätigt. ARM-Windows steht vor dem Problem, dass es relativ wenig Software dafür gibt, denn bislang war die Bedeutung jenes Windows-Ablegers eher gering. Dies könnte in Zukunft aber ganz anders aussehen. Microsoft hatte nämlich bekannt gegeben, dass Windows 10 on ARM demnächst auch x86-Apps ausführen kann – zwar via Emulation, aber wenigstens besteht die Option dann ab nächstem Jahr überhaupt erst einmal. Die erwähnte Aussage ("Parallels is also amazed by the news from Microsoft about adding support of x64 applications in Windows on ARM") bezieht sich zwar auf eine Microsoft-Ankündigung von September – hat im Kontext der jüngsten Erklärung von Parallels aber für Mac-Nutzer an Bedeutung gewonnen.