Outlook für iOS: Microsoft plant Dark Mode

Dunklere UI für iPhone- und iPad-App



Neues Design ohne Dark Mode (Quelle: The Verge) Neues Design ohne Dark Mode (Quelle: The Verge)

Office für Mac erhält auch Dark Mode

Microsoft hat offiziell bestätigt, an einem Dark Mode für die iOS-Benutzeroberfläche von Outlook zu arbeiten. Nachdem die iOS-Version von Microsofts Mail- und Kalender-Software ohnehin in Kürze ein moderneres Design erhält, gab das Unternehmen gegenüber The Verge auch den Plan für einen Dark Mode bekannt. Es sei ein Feature, das sich viele Nutzer wünschen.Konkrete Details zum dunkleren User Interface der iOS-App gibt es noch nicht. Der Zeitplan für die Implementierung des Design-Features ist ebenso nicht bekannt. Zunächst soll ein Outlook-Update für iOS erscheinen , das optisch und funktionell einige Neuerungen bietet. Dazu gehören die blaue Farbe im oberen Bereich der UI, ein animiertes Kalender-Icon und haptisches Feedback bei verschiedenen Mail-Aktionen. Im Laufe des nächsten Jahres soll eine weitere Aktualisierung mit dem schon angesprochenen Dark Mode folgen.Nutzer der Mac-Variante von Microsoft Office bekommen bald ebenfalls die Möglichkeit, ein dunkles User Interface zu verwenden . Die Büro-Suite von Microsoft wird den Dark Mode von macOS Mojave unterstützen. Der Beta-Insider-Build von Office bietet bereits die entsprechende Funktion.