Outlook.com Premium zukünftig Bestandteil von Office 365

Es hatte sich bereits in den letzten Wochen abgezeichnet, dass Microsoft mittelfristig das Premium-Abonnement für den E-Mail-Dienst Outlook.com einstellen wird. Heute hat man nun bekannt gegeben, dass viele Premium-Funktionen zukünftig Bestandteil der Office-Abonnements sind, womit insbesondere Office 365 Personal und Office 365 Home aufgewertet wurden.Zu den Neuerungen zählt unter anderem ein werbefreier Posteingang, erweiterter Schutz gegen schädliche E-Mails, mehr Speicherplatz für E-Mails sowie erweiterte Unterstützung bei Problemen. Die Umstellung aller Office-Abonnement wird laut Microsoft in ungefähr einem Monat abgeschlossen sein.Im Vergleich zum bisherigen Premium-Abonnement von Outlook.com wird es für Kunden etwas teurer. Das Premium-Abonnement war mit jährlich 59 Euro etwas günstiger als Office 365 Personal, welches mit aktuell 69 Euro im Jahr zu Buche schlägt. Dafür enthalten Abonnements von Office 365 zugleich die Programme der Microsoft Office Suite. Um Verwirrung zu vermeiden bietet Microsoft das Premium-Abonnement nicht mehr für Neukunden an. Bestehende Premium-Abonnements werden vorerst fortgeführt, könnten aber möglicherweise im kommenden Jahr dann auslaufen.