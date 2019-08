"Off-Facebook" liegt vorerst auf Eis: US-Gericht verbietet Einführung neuer Datenschutzfunktion

"Off-Facebook" teilweise freigeschaltet



Klägerin beantragt Verbot

Einführung bis 30. August ausgesetzt

Mit der von Facebook-Chef Mark Zuckerberg im Mai 2018 angekündigten Funktion "Clear History" sollen Nutzer mehr Kontrolle über die vom Sozialen Netzwerk gesammelten persönlichen Daten erhalten. Seit wenigen Tagen steht nun hierfür in einigen Ländern ein Tool namens "Off-Facebook Activity" zur Verfügung – allerdings nicht in den Vereinigten Staaten. Eine Richterin hat dort das Rollout bis auf Weiteres untersagt.Facebook hatte die partielle Freischaltung der neuen Datenschutz-Option am 20. August in einem Blogpost verkündet. "Off-Facebook" bietet zwar nicht so weitreichende Möglichkeiten wie die von Mark Zuckerberg vor anderthalb Jahren in Aussicht gestellte Funktion "Clear History", erlaubt aber zumindest eine teilweise Kontrolle. Nutzer erfahren damit unter anderem, welche Informationen von Apps und Webseiten an Facebook übermittelt wurden. Zudem können sie diese teilweise löschen und festlegen, dass einzelne oder alle externen Services zukünftig keine Daten mehr erhalten.Das jedoch geht zumindest einem US-amerikanischen Anwalt zu weit, berichtet Gizmodo. Dieser vertritt eine Frau, die Facebook verklagt, weil das Soziale Netzwerk angeblich davon profitiert, dass dort jemand Fotos von ihr mit sexuellem Kontext veröffentlicht hat. In diesem Zusammenhang soll Facebook den Browserverlauf des Beschuldigten zur Verfügung stellen, hat dies aber noch nicht getan. Die Klägerin und ihr Anwalt befürchten nun, dass mit der neuen Funktion "Off-Facebook" Daten gelöscht werden könnten, die für das Verfahren von Bedeutung sind. Deshalb beantragten sie bei einem texanischen Bezirksgericht ein Verbot der Einführung von "Off-Facebook".Die zuständige Richterin Tanya Garrison gab dem Antrag jetzt statt. Das Verbot gilt ausschließlich in den USA und ist bis 30. August befristet. An diesem Tag soll eine Anhörung stattfinden, nach der über eine mögliche Verlängerung bis zum Abschluss des gegen Facebook anhängigen Verfahrens entschieden wird. "Off-Facebook" ist derzeit in Irland, Südkorea und Spanien verfügbar. In den kommenden Monaten soll die neue Datenschutzfunktion in weiteren Ländern freigeschaltet werden; ein Starttermin für Deutschland ist noch nicht bekannt.