Nvidia veröffentlicht Grafiktreiber für macOS High Sierra

Für macOS 10.13 High Sierra plant Apple im Frühjahr 2018 ein Update, um erstmals offiziell Grafikkarten über Thunderbolt zu unterstützen. Nvidia hat nun wenige Tage nach der Veröffentlichung von macOS 10.13 passende Grafiktreiber für den regulären macOS-Build veröffentlicht. Diese erlauben nur inoffiziell den Betrieb von Thunderbolt-Grafikkarten. Neben der Kompatibilität zu High Sierra verspricht Nvidia mit den Treibern auch eine verbesserte Geschwindigkeit und Stabilität.Offiziell werden Mac Pro 3,1 (2008), Mac Pro 4,1 (2009) und Mac Pro 5,1 (2010) unterstützt. Immerhin in Beta-Fassung verspricht Nvidia außerdem die Kompatibilität zu iMac 13,1 / 13,2 (2012) und iMac 14,2 / 14,3 (2013) sowie zu MacBook Pro 9,1 (2012), MacBook Pro 10,1 (2012) und MacBook Pro 11,3 (2013).Alle anderen Konfigurationen einschließlich Grafikkarten über Thunderbolt kann man mit den verfügbaren High-Sierra-Treibern nur auf eigene Gefahr hin betreiben. An dieser Situation dürfte sich erst mit offizieller Unterstützung durch Apple etwas ändern.Noch nicht im Treiberpaket enthalten, und daher auch bislang nicht für macOS 10.13 High Sierra verfügbar, ist die CUDA-Schnittstelle für grafikbeschleunigte Fließkommaberechnungen. Diese will Nvidia zu einem späteren Zeitpunkt nachreichen und hat nur eine aktualisierte Fassung für macOS 10.12 Sierra bereitgestellt