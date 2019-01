Nun mit Apple Maps: DuckDuckGo setzt auf Kartenmaterial von Apple

Die Suchmaschine DuckDuckGo wurde vor über 10 Jahren gegründet und hat sich auf die Fahnen geschrieben, keine Nutzerdaten zu sammeln und die Privatsphäre zu schützen. Seit 2014 kann DuckDuckGo als Standard-Suchmaschine in Apples Safari festgelegt werden.Da für DuckDuckGo der größte Konkurrent Google ist und das Unternehmen aus Mountain View nicht mit dem Datenschutzversprechen von DuckDuckGo vereinbar ist, war der Einsatz einer Google-Karten-Lösung indiskutabel. Apple stellte im Jahr 2016 eine Lösung vor, wie sich die Apple-Karten auch im Browser auf Drittanbieterseiten nutzen lassen: Das Framework heißt MapKit JS (für Javascript).DuckDuckGo nutzt nun Apples Kartenlösung, um bei Suchanfragen nach Geschäften, Orten oder Adressen die Ergebnisse auf einer Landkarte zu markieren.Der Suchmaschinenanbieter schreibt in der Ankündigung , dass keinerlei persönliche Daten mit Apple geteilt werden. Verfolgbare Informationen wie zum Beispiel die IP-Adresse des Nutzers werden nicht zu dem Apple-Dienst übertragen. Sollte eine Ortung via Browser stattgefunden haben, werden diese Informationen sofort wieder vollständig gelöscht und nicht mit dem Nutzer verknüpft.