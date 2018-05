Nubert nuPro X: Neue Wireless-Aktivlautsprecher vom Direktversender

nuPro X-3000, X-4000, X-6000 sowie X-8000

Preise:

Nuberts Aktivlautsprecher der Serie nuPro-A (siehe Testbericht der A-200 ) sind in vielen Belangen äußerst gelungene Speaker zu einem sehr fairen Preis für die gebotene Leistung. Bisher bot Nubert davon aber keine echten Wireless-Varianten an. Wer drahtlos Musik an die Speaker schicken wollte, musste sich mit zusätzlichen Wireless-Adaptern behelfen. Damit macht Nubert jetzt Schluss.Auf der kommende Woche in München stattfindenden "High End" wird der Direktanbieter die neue nuPro X-Serie erstmals live der Öffentlichkeit präsentieren. Die X-Serie besteht aus jeweils zwei neuen Kompakt- und Standboxen. Die Modellnamen:Neben der kabellosen Wiedergabe per Bluetooth (aptX) lassen sich die X-Serie-Speaker auch über die kostenlosen Nubert Apps für iOS und Android komfortabel fernsteuern und per WLAN mit Musik beschicken. Im Paarbetrieb nehmen die Lautsprecher untereinander ebenfalls drahtlos miteinander Verbindung auf. Das heißt, ein Verbindungskabel vom Master zum Slave entfällt. Jede Box braucht lediglich ein Netzkabel zum Betrieb.Die Signalverarbeitung erfolgt komplett digital. Analoge Eingangssignale werden in der Box digitalisiert. Digitale Eingangssignale können mit einer Auflösung bis 24 Bit und max. 192 kHz Samplingrate verarbeitet werden. Insgesamt lassen sich bis zu sechs digitale Quellgeräte und zwei analoge direkt an den Boxen betreiben. Sogar ein symmetrischer AES/XLR-Eingang ist mit an Bord. Mit nuPro X lassen sich Surround-Anlagen teilweise drahtlos verwirklichen, wobei sich die Boxen wahlweise einzeln, paarweise oder in Ketten aus mehreren Exemplaren betreiben lassen.Die Steuerung erfolgt wahlweise über die aus der nuPro A-Serie bekannten Bedienelemente an der Front, oder über die kostenlose App. Zu den Kontrollmöglichkeiten gehören neben Basisfunktionen wie Lautstärke- und Klangregelung ein Fünf-Band-Equalizer, der Eingriffe in den Frequenzverlauf ermöglicht, bis hin zu Detaileinstellungen für Hoch- und Tiefpass oder Analog-Gain.Technologisch sind alle vier Modelle der X-Serie im Prinzip gleich und unterscheiden sich in erster Linie durch die Gehäusegröße und die Chassisbestückung und die eingebaute Verstärkerleistung. Die jeweils größeren Modelle bieten entsprechend mehr Pegelreserven und Tiefbass. Nettes Detail: Alle X-Serie-Lautsprecher werden mit einem HDMI-Adapter für den USB-Port an der Rückseite geliefert. Dadurch kann man Ton beispielsweise auch via HDMI vom Fernseher in die Lautsprecher einspeisen.Außerdem wurden die neuen Speaker gegenüber der nuPro A-Serie optisch etwas aufgehübscht. Beispielsweise durch die Schrauben verdeckende Chassisringe, die einen sanften Übergang zum Gehäuse bilden. Die Frontdisplays bieten eine höhere Auflösung als bisher. Der Look soll laut Nubert dadurch wohnraumfreundlicher und "weniger technisch" sein. Bei den Gehäuseausführungen bleibt hingegen alles beim Alten: Sie haben die Wahl zwischen Schleiflack Schwarz oder Weiß.Nubert betont, dass die Lautsprecher der nuPro A-Serie und der X-Serie aufgrund der Unterschiede im technischen Anspruch, in der Ausstattung und in der Preisgestaltung "bis auf Weiteres" parallel erhältlich sein werden. Der Marktstart ist für diesen Sommer geplant. Auf der High End finden Sie Nubert in den Räumen E112 und E113. nuPro X-3000 = 585 Euro/Stück nuPro X-4000 = 775 Euro/Stück nuPro X-6000 = 1.245 Euro/Stück nuPro X-8000 = 1685 Euro/Stück