Noch mehr neue Apple-Hardware: Neuer iPod touch angeblich ebenfalls diese Woche

Wie es aussieht, kann man sich in dieser Woche nicht über einen Mangel an Hardware-Neuerungen aus dem Hause Apple beschweren – und in Hinblick auf das Event kommende Woche auch generell nicht über zu wenige Ankündigungen im März 2019. Nachdem es am Montag neue iPad-Generationen gab und Apple dann direkt einen Tag später den überarbeiteten iMac das Licht der Computerwelt erblicken ließ, soll noch eine weitere Vorstellung stattfinden. Einem Bericht zufolge setzt Apple die "Jeden Tag eine Pressemitteilung"-Woche fort und hält auch noch die siebte Generation des iPod touch in der Hinterhand.Dass es zur Neuauflage des iPod touch kommt, gilt bereits seit einer Weile als sicher. In der Betaversion von iOS 11.2 streute Apple eindeutige Hinweise und versteckte auch ein Icon, das Rückschlüsse auf das Design ermöglicht. Demnach erhält der iPod touch ein neues Design und die gesamte Vorderseite soll vom Display eingenommen werden. Allerdings verzichtet Apple wohl auf Face ID, sodass der iPod touch weiterhin nur per PIN-Code freizuschalten ist.Das aktuelle Modell des iPod touch hat bereits mehrere Jahre auf dem Buckel. Vorgestellt im Sommer 2015 setzt das Gerät auf einen nicht mehr ganz zeitgemäßen A8-Chip – jenen Prozessor, den Apple mit dem iPhone 6 des Jahres 2014 einführte. Als Musikplayer ist die Performance natürlich ausreichend, bei neueren Spielen geht dem Gerät allerdings schnell die Puste aus. Es wäre daher wünschenswert, wenn die neue Generation des iPod touch mindestens einen A10-Prozessor bekommt.Apple bewarb den iPod touch gerne als mobile Spiele-Plattform – wenn es dabei bleiben soll, käme Cupertino wohl kaum daran vorbei, halbwegs aktuelle Hardware zu verbauen. Allerdings kann es sich auch nicht um die schnellsten Chips im Sortiment handeln, denn dann wäre wohl der aktuelle Preis nicht mehr zu halten – und kaum jemand würde wohl einen iPod touch in der Preisregion eines iPhones erwerben.