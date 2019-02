Newton Mail wieder da: Rückkehr des beliebten Tools in den App Store

Neue Features, verbessertes User Interface

Die iOS- und macOS-Anwendung Newton Mail ist überraschend wieder in Apples App Stores aufgetaucht, nachdem das Entwicklerstudio CloudMagic das Ende der App im August 2018 ankündigte und die Software zwischenzeitlich auch nicht mehr verfügbar war. CloudMagic-Chef Rohit Nadhani versprach Nutzern seinerzeit, im Falle einer bereits gezahlten Jahresgebühr von 99 US-Dollar eine Rückerstattung zu leisten. Alle Zeichen standen entsprechend auf Abschied. Doch nach Monaten der Abwesenheit erscheint Newton Mail jetzt erneut im App Store – zu einem reduzierten Abo-Preis.Der Beschreibungstext des überraschenden Updates gibt sich schmallippig bezüglich des Grundes für die Wiederveröffentlichung. Außer einem „Wir freuen uns, wieder zurück zu sein“ wird die Abstinenz nicht thematisiert. Wer noch einen Newton-Account habe, können dessen Nutzernamen und Passwort auch weiterhin zum Login verwenden, so der Anbieter.Statt des Verschwindens aus dem App Store werden einige Verbesserungen und Fehlerbehebungen angesprochen. Am auffälligsten sind die Neuerungen der Bedienoberfläche, die dem Entwickler zufolge schon seit langem geplant waren. Die Mac-Variante zeichnet sich fortan außerdem durch ein verbessertes Mail-Compose-Feature aus, zu dem auch die Möglichkeit gehört, die Größe des Compose-Fensters in macOS anzupassen. Flexiblere Copy/Paste-Funktionen und die Teilen-Option von E-Mails mit den Apps OmniFocus, Things, 2doapp und Bear komplettieren die Liste der Neuerungen.Newton Mail für iPhone und iPad benötigt mindestens iOS 10 (Store: ). Die Mac-Variante unterstützt alle Betriebssystemversionen ab OS X El Capitan 10.11 (Store: ). Die Abo-Gebühr beträgt 52,99 Euro pro Jahr. Im US-Store liegt der Preis bei jährlich 49 US-Dollar, was eine deutliche Reduzierung gegenüber dem früheren Betrag von 99 US-Dollar ist. Der Anbieter gibt Interessenten zudem 14 Tage lang die Gelegenheit dazu, die Anwendung kostenlos zu testen.