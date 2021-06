Neues Apple-System zur WWDC? Beschreibung spricht von "homeOS"

Mal wieder spricht Kleingedrucktes Bände



Auch wenn Apples Betriebssysteme technisch eng miteinander verwandt sind, richtet Apple macOS, iOS, iPadOS, watchOS und tvOS stets auf die jeweilige Gerätekategorie aus. Dies betrifft einerseits natürlich die grafische Benutzeroberfläche, andererseits aber diverse Anpassungen unter der Haube. Beispielsweise stellte Apple den HomePod vor etwas mehr als einem Jahr von iOS auf tvOS um, da die Systeme der TV-Box sowie der HomePod in ähnlichen Umgebungen eingesetzt werden (siehe ). Nun scheint durchgesickert zu sein, dass Apple noch ein sechstes Betriebssystem mit Namen versehen will – mehreren Beschreibungen zufolge könnte nämlich ein "homeOS" geplant sein.Schon in der Vergangenheit waren derlei Neuerungen durch Kleingedrucktes oder Stellenausschreibungen durchgesickert. Beispielsweise konnte man so bereits vorab die Umbenennung von OS X in macOS erfahren, tvOS enttarnte sich als Eintrag auf Markenunterlagen. Sollte nun tatsächlich eine "homeOS" erscheinen, so wie es Apple explizit in einer Beschreibung erwähnt, dürfte es sich um ein System für den gesamten Kontext des "Smart Home" handeln. Sicherlich ist der HomePod bzw. der HomePod mini das naheliegende Gerät, doch auch HomeKit-kompatibles Zubehör könnte davon profitieren.Zur Ankündigung eines neuen System-Ablegers ist die World Wide Developers Conference ein geeigneter Anlass – Betriebssysteme sind dort ohnehin eines der wichtigsten Punkte, homeOS wurde sich daher thematisch gut einordnen. Bislang bezeichnete Apple das HomePod-System übrigens intern als audioOS bzw. extern schlicht als "HomePod Software". Die App-Verwaltung funktioniert nicht über SpringBoard, sondern SoundBoard. Weitere Details gehen aus der Stellenausschreibung leider nicht hervor. Apple verweist lediglich darauf, homeOS sei eine der "mobilen" Plattformen neben iOS, watchOS und tvOS. Besagtes Job-Angebot vom 25. Mai richtet sich an Entwickler, die gerne in Apples Musikteam mitarbeiten möchten.